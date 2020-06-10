疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有1名男性台電工作人員於在田中鎮山腳路4段，乘坐升降機施作電桿設備時，疑似在操作電弧時誤觸開關，被電擊灼傷，在場的同事緊急通報消防局，消防隊第二大隊田中分隊救護人員確認該名傷患意識不清、對聲音有反應，左手、左頸及臉部有電灼傷、右眼眉有撕裂傷，先清洗包紮後，趕緊送往醫院治療。

▲台電員工疑似誤觸開關不慎被電擊灼傷盤坐在地面上等待救援。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局第二大隊指出，電擊事件發生在6月8日10時11分許，田中分隊接獲救災救護指揮科派遣案件，位於田中鎮山腳路4段有民眾遭受電擊需要救護車，田中分隊立即出動救護車1輛及救護技術員2名前往現場。

救護車鳴笛一路急馳，沿路也有民眾跟著指出電擊出事地點，到達現場後，附近住戶民眾也跟著跑出來關心希望這名台電員工沒事才好。

受傷男子坐在地面臉色蒼白捧著被電擊受傷的手等待救援，據在場同事表示該名傷患乘坐升降機實施電線杆施工作業時，不慎被電弧燒傷。經救護人員初步評估確認該名傷患意識不清、對聲音有反應，左手、左頸及臉部有電灼傷、右眼眉有撕裂傷，救護人員針對電灼傷部位利用溼紗覆蓋包紮，針對傷口部位清洗、包紮止血，給予保暖及心理支持等救護處置，持續進行生命徵象監測，依就近適當原則將傷患送往彰化基督教醫院治療。

彰化台電營業處經理楊玉菁對此表示，發生事情第一時間台電維護處前往醫院探視男子受傷狀況，昨天人已經好多了，台電公司也會對受傷員工做最好的醫療照護，更感謝各界的關心。

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