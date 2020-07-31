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黨員大會人數低空飛過6千人門檻　民眾黨喊話黨員「一定要出席」

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▲▼台灣民眾黨黨員大會活動說明。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨黨員大會活動說明。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨即將在8月2日召開黨員大會，預計將修改黨章，調整黨代表選舉的相關規定；儘管經過連日喊話，同意出席的黨員翻倍大增，但仍無法保證通過6000人門檻。民眾黨31日召開記者會，強調雖然報名人數加上委託書數量已經過門檻，但出席率只要稍微少一些，就有可能開不成，再次向黨員喊話，如果不出來，台灣民眾黨可能不會再存在，希望大家發揮動員力一同前來。

民眾黨31日下午召開記者會，公布黨員大會的表決方式、紀念小物等。公關長吳怡萱表示，大會場地分為蛋黃、蛋白區，蛋黃區只有黨員可以進場，若帶12歲以下小孩無人照顧，則可以帶入蛋黃區；但若能自理，家屬一定要待在蛋白區。

至於這次黨員大會的小物，楊寶楨表示，包含1個手環、1張貼紙，另外還有馬克杯，會以線上報名黨員優先。由於疫情期間辦理大型聚會，楊強調，現場防疫措施都會做好，也呼籲與會者能戴口罩，黨員大會當天希望黨員一起穿著白色衣服出席，希望大家可以一起感受凝聚的力量。

吳怡萱說，手環除了是紀念品，也是識別黨員投票的工具，投票要舉起戴有手環的手，才是有效票。至於當天另有持他人委託書者，會再給1張投票卡。

至於外界關注的黨員大會報名人數，民眾黨發言人蔡峻維表示，線上報名截止後，共有3479人報名，委託書則有3580份，但至今仍陸續有黨員回傳，目前已造冊約3800份。菜強調，有發現線上報名與委託書有約545份重複，所以希望有報名的一定要出席。

媒體追問，當天需要多少人參加表決才能成案？吳怡萱回應，這涉及到黨員人數，目前還在總清點中。蔡峻維則說，從頭到尾1.2萬人是虛數，扣除重複登載、報名以及資訊明顯錯誤者，約1萬人出頭，詳細的黨員門檻當天會再報告。

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