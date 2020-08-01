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3位閨密出遊上網租房！房東告誡「勿上二樓」...半夜樓上突傳詭異鼾聲

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▲3名女子入住一間在Airbnb預訂的公寓，竟發現男房東「同居」一屋。（圖／翻攝自Airbnb官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

韓國3名閨密近日到全羅南道的麗水出遊，並上Airbnb預訂「全屋使用」的雙層公寓。沒想到3人入住的第一晚，便遇到怪事連連，整晚不斷傳來詭異的男子鼾聲，嚇得她們趕緊報警。事後她們在Airbnb留言，引來不少網民熱議，直指這事「令人毛骨悚然」。

根據韓媒《中央日報》報導，3名閨密其中一名女事主29日在Airbnb發表評論表示，最近與2名女友人到麗水旅遊2天1夜，她們在Airbnb上找到一間雙層寓所，看過照片和租用細節後，就以13.5萬韓圜（約3324台幣）訂下。在租用細節中有寫著1樓中間有樓梯，但叫住客不要到2樓，不過並未說明原因，她們以為是倉庫，因此沒有多想。

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▲租用細節裡寫著1樓中間有樓梯，但叫住客不要到2樓。（圖／翻攝自Airbnb官網）

直至入住第一晚，她們在屋內用藍芽音響播放音樂，卻立即收到房東的簡訊說，「這首歌太大聲了」，要求她們小聲一點，她們以為是公寓的隔音效果差打擾到鄰居，便降低聲量。事主在評論表示，幾個小時後，其中1名女子回到房間休息時，突然聽到詭異的打鼾聲，嚇得她趕緊將此事告知閨蜜們，後來確認聲音是從2樓傳出後，便先走出屋外打電話給房東，但對方沒有接聽，因此打電話報警。

警方到場後發現有名男子在2樓睡覺，而這男子正是房東本人，當時他僅穿著內衣，推測應該是長期住在2樓生活。3名女子隨後便收拾行李到其他住所，並通知Airbnb也成功獲得退款。

事主在文中解釋，自己是因為看到「整棟都被單獨使用」的租屋資訊，才會選擇入住的，雖然過程中一直都穿著衣服，但面對這種情況還是嚇了一大跳。事後，她們也將此事分享給網友，希望不會其他人再受騙，才會留下評論。

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