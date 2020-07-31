全球虛擬教室競賽4度奪金海東國小獲總統表揚　鄭新輝肯定師生的表現

▲全球虛擬教室跨國專題合作競賽，台南市安南區海東國小再度獲得金牌，第4度獲邀至總統府接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由美國GSBI非營利教育基金會主辦的全球虛擬教室（Global Virtual Classroom, GVC）跨國專題合作競賽，台南市安南區海東國小再度獲得金牌，2004年參加至今，15年來共獲4金、1銀、6銅，31日第4度獲邀至總統府接受表揚。

蔡總統感謝教育部、台南市政府教育局以及相關贊助單位，對學生的協助與支持，也恭喜海東國小師生獲得金牌，祝福未來有更豐碩的學習成果。



代表市長黃偉哲致詞的台南市教育局長鄭新輝表示，能夠接受總統表揚讓海東國小的師生備感榮耀，感謝教育部的支持與海東國小師生的努力，透過每一次參與國際賽事的優異表現，不僅讓世界看到台南，也讓世界看見亮眼的台灣。



鄭新輝指出，本次競賽大會的主題為「閱讀：通往世界之窗」(Reading: A Window To The World），全世界共有74個國家參賽，每一參賽隊伍由大會隨機分組，海東國小與美國、印度各一所學校分在同一組。參賽的27位六年級學生，在王世宇、林彥玲教師的指導下，利用課餘時間一起討論製作，歷時半年完成圖文並茂的「唐詩介紹和分享」，以及「現代新詩的創作」，將中文之美、創作的新詩與文化，分享給印度和美國的學生，甚至全世界。



海東國小師生的優異表現，不僅獲得評審肯定，勇奪金牌；過程中也充分展現純真、熱情、創意和努力不懈的精神。更難得的是這群孩子擁有一顆關懷他人的愛心。

在新冠肺炎流行期間，互動留言板上少見對方留言的訊息時，都會問老師：外國朋友是否安全健康？獲得1000美元的金牌獎金，經過討論後決定寫信給大會，請他們把該筆獎金轉贈給關懷弱勢學生的基金會，真的令人感動。



鄭新輝進一步指出，教育部108新課綱強調素養導向與跨領域問題解決能力的培養，而本次跨國專題合作競賽正是學生問題解決能力、科技力以及全球溝通力的展現。台南市為配合新課綱並落實「扎根基礎、迎向未來」的教育願景，自108學年度起積極推動「問題導向學習」（PBL），以培養學生問題解決和發表能力為核心，讓學生從在地生活中去發現問題，由小組合作中探索解決方法，並從發表解決方案中展現自己，海東國小學生的表現非常亮眼。



另外，台南市也從國小三年級開始，在每週校訂彈性課程中至少有一節融入資訊科技，讓運算思維、設計思考從小扎根，而海東國小就自訂每週兩節。此外，台南市在賴清德副總統擔任市長期間，就非常重視雙語教育的推動，近年來黃偉哲市長更積極發展中小學的CLIL教學，將自然、綜合、生活、健體、藝術等領域以英語上課，搭配外籍老師的協同教學，讓學生聽得懂、勇於開口說英語，以實現總統「2030雙語國家」的政策目標，也讓台灣的下一代更具國際競爭力。



最後鄭新輝代表黃偉哲市長感謝總統的接見，讓台南的師生備感光榮，也表示這份榮耀不僅是海東國小師生努力的成果，更包含許多長官與各界的支持。未來將持續以謙卑、熱情和專業，把教育辦好，讓每個孩子都有機會成為台南之光、台灣之光。

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