通嘉科技IPO案　前台証證副總施啟彬更一審獲輕判6月

▲通嘉科技上市IPO案，前台証證券副總經理施啟彬更審遭判刑。（圖／路透社）

記者吳銘峯／台北報導

前台証證券副總經理施啟彬等人，在2009年主導通嘉科技上市IPO詢價圈購案，涉嫌違法指定配售股票給券商和證券交易所關係人，圖利2億餘元，檢方以違反《證券交易法》起訴，並對施男求處9年重刑。施啟彬一審遭判刑1年、二審改判6月，案經撤銷發回，高等法院31日更一審將他判刑。

本案乃台証證券於2007年9月間擔任通嘉科技股份有限公司輔導上市券商，並於2009年4月受通嘉公司委託，承辦上市前初次公開發行公司股票募資（Initial Public Offering，簡稱IPO）承銷案件。不過檢方調查後，認為這次承銷案竟是一樁分贓案件。檢方起訴指出，多位政界人士、記者都分得一杯羹，其中時任台証證券副總經理的施啟彬與通嘉總經理李皓民等人，均議定以88元低價承銷，然後分頭找人頭頂購。

而通嘉最後在2009年8月13日掛牌上市，當時每股牌價為90元，但當天股價就跳到225至245元！而檢方計算，施男等人非法圈購的股票因賣出價格不同，不法獲利也不同，檢方初步認定施男等分贓集團不法獲利約2億1800萬元。全案偵查終結後，檢方對施男等人提起公訴，檢方還對施男具體求刑9年。

案經士林地院一審審理後，認定施男犯下背信罪，判刑1年；其餘被告判刑1年10月到5月不等刑期，但大多宣告緩刑。二審高院審理後，也認定施男犯背信罪，判刑6月。但上訴最高法院後，最高法院撤銷發回高院更一審。

更一審於31日宣判，高院認為，依《證券商承銷有價證券處理辦法》規定，施男等人不得參與本次 IPO股票之詢價圈購應募，亦不得利用他人名義間接參與詢價圈購應募。但施啟彬明知屬下等人私下有向通嘉公司李皓民索取100張IPO股票一事 ，已經違反上開規定，但未予舉發，故認為施男等人仍犯背信罪。考量本案訴訟繫屬已經超過8年，有《刑事妥速審判法》適用，因此更一審予以減刑，還是將施男判刑6月，得易科罰金18萬元。本案仍可上訴。

