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死囚黃春棋欲學徐自強翻盤　循新制提出再審

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八次判死刑交保出獄，徐自強更九審開庭。

▲徐自強無罪確定後，同案被告黃春棋，也提出再審。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
 

記者吳銘峯／台北報導

目前台灣史上關押最久的死囚、遭判死刑定讞20年仍為槍決的黃春棋，因犯下富商黃春樹綁架案而遭判死刑定讞。同案被告徐自強成功獲得平反，無罪確定獲釋，並獲得刑事補償2812萬元。黃春棋在《刑事訴訟法》修法後，依新規定提出再審，高等法院開庭審理，他否認殺人，還說自己應該跟徐自強一樣，獲判無罪確定。

《刑事訴訟法》去年修正，再審規定更加放寬，要求再審法院原則上應通知再審聲請人及代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見、再審當事人聲請調查證據，法院並得依當事人聲請或依職權調查。故此，多次提出再審遭駁回的黃春棋，在修法後又提出聲請，高院因此開庭審理。

檢方指控，富商黃春樹1995年間遭擄人勒贖，當時家屬付出1600萬贖金後，黃春樹還是被殺害。案發後檢警逮捕主嫌黃春棋，黃春棋供稱有兩名共犯陳憶隆與徐自強，黃春棋與陳憶隆最後遭判死刑確定。至於徐自強涉案部分，因無有力客觀證據，徐自強9度遭判死刑、2度無期徒刑，民間團體對徐自強展開全力救援，徐自強終於在更九審翻盤，獲判無罪，並在2016年10月間最高法院駁回檢方上訴，徐自強無罪確定。另外他也聲請刑事補償，最後獲得1日5000元最高補償金、總計獲償2812萬元。

由於徐自強的關係，黃春棋也多次聲請再審，但均遭到駁回。直到再審新制實施後，高等法院30日再度開庭審理本案。黃春祺出庭時表示，他沒有殺人，也沒有參與綁架案的事先謀議；另外他提出新的鑑定報告，以及證人陳憶隆的新證詞。黃春棋更說，本案中徐自強已改判無罪確定，他也應該獲得相同認定，他被判死是冤枉的。

蒞庭的高檢署公訴檢察官批評本案不符再審理由，檢方還當庭質疑，黃春棋先前均不願出庭為徐自強做證，是希望徐自強能先翻案，再替自己翻案，以換取無罪。高院諭知將評議後，再裁定是否准予再審。

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