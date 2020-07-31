竹聯小弟藏「4短2長」一肩扛　警逮藏槍情侶檔...真理褲女孩路過超淡定

▲警方在「擁槍」嫌犯家門口逮人，一名女子穿真理褲默默的戴安全帽與友人離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，指稱竹聯幫信堂的槍枝都由1名小弟集中管理，經過追查後發現該名小弟為了躲避警方追緝，還特別租在獨棟頂樓加蓋的房子，警方最後趁小弟載女友返家時上前逮人，一旁還有一名身穿真理褲的女孩超「淡定」，完全不知一旁男子身懷6槍。

萬華分局與中壢分局接獲線報，有竹聯幫信堂大哥，將手邊的槍枝交由20歲的簡姓小弟保管，小弟還跑到中壢承租一間透天公寓的頂樓加蓋，企圖規避警方上門查緝，但最後仍在29日下午8時許，與19歲小女友返家時遭逮。

警方在門口埋伏多時，等簡姓小弟與女友騎車返家，將車停妥時出現控制2人行動，一旁還有1對男女淡定的戴上安全帽牽車離開，殊不知一旁的人可能就身藏槍枝。

警方控制簡姓小弟之後，到頂樓加蓋的租屋處搜索，一打開門就在衣櫃等處查獲手槍4把、霰彈長槍2把、子彈82發、霰彈12發等證物，簡姓小弟也坦承槍枝為自己所有，訊後警方依照《槍砲彈藥刀械危害防制條例》送辦。

▲警方在簡姓小弟家中搜出，手槍4把、霰彈長槍2把、子彈82發、霰彈12發等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，警方深知簡姓小弟根本不可能有能力持有這麼多把長、短槍，所以不排除是大哥統一找沒有相關前科的小弟協助藏槍，目前也將組成相關專責小組，負責向上溯源，希望能夠查清幕後主嫌。

知情人士透露，信堂大哥懷疑旗下小弟黑吃黑，侵吞百萬公款，所以要調集火力狙殺該名小弟，警方獲悉信堂大哥調槍準備進行狙殺，循線透過動向掌握槍枝藏放處。

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