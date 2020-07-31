桃園航空城開發要雙贏　黃世杰力爭開發區居民權益受重視

▲桃園航空城開發要雙贏，立委黃世杰和開發區里長們提出三大訴求。（圖／黃世杰辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市立委黃世杰31日指出，桃園航空城徵收計畫是我國史上最大規模的開發案，有近4萬人須遷移與安置，為順應地方民意，向行政院及交通部提出第三跑道工程延後到2028年，此期間確保「先建後遷」政策不跳票等三大訴求，同時也要求民航局於政策方案的發布，要統整與對外說明窗口，不要造成民眾訊息混亂。

▲立委黃世杰指出，桃園航空城徵收計畫有近4萬人須遷移與安置。（圖／黃世杰辦公室提供）

立委黃世杰提出的三大訴求分別為：一、第三跑道工程延後到2028年，確保「先建後遷」政策不跳票。二、安置住宅興建預算編列及興建，作業時程應由行政院偕同交通部加速辦理。三、推動「優先搬遷與補償加碼」及「先建後遷」雙軌併行方案。

黃世杰於31日與航空城開發區域的里長，包括後厝里長，大園區里長聯誼會會長-林有財會長、竹圍里陳義盛里長、沙崙里游素珠里長、海口里鄭清木里長、圳頭里卓榮騰里長等前往立法院陳情，要求政院及交通部重視開發區居民權益。交通部航政司陳孝齊專門委員提到，交通部下週會邀集桃園市政府進行待協調事項之盤點，並已「落實先建後遷」為目標，來檢討航空城計畫的時程，後續也會盡快向行政院報告。

另，民航局楊國峯主秘表示目前因疫情關係，航空城開發的期程一定會重新檢討，對於拆遷獎勵、補償及安置的方式，民航局也會盡力與桃園市政府一致，亦提到未來在大園區會成立安置、搬遷的諮詢中心，並請桃園市政府代辦安置住宅，讓民眾對於居住需求的品質有一定的保障。

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