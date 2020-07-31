BBC蛋炒飯之亂戰翻　「水洗一步驟」惹怒網友：褻瀆米飯！

▲黃瑾瑜不敢置信主持人把煮好的米拿去沖水。（圖／翻攝自臉書／Nigel Ng）



文／中央社記者戴雅真倫敦31日專電

英國廣播公司（BBC）去年一則舊影片近來重新獲得網友關注，原因就在於片中蛋炒飯示範教學，竟把煮熟的飯拿去用水沖洗，遭旅英大馬喜劇演員拍片嘲諷，引發熱議。

女主持人巴特爾（Hersha Patel）去年替BBC美食頻道拍攝蛋炒飯教學影片。她在影片中教導大家「不要怕蛋炒飯」，做法其實很簡單，且便宜又好吃。她說，很多人害怕煮飯，但只要跟著簡單步驟就能輕鬆做到。

片中可見她用茶杯裝了一杯米，直接倒入鍋中，加入適當水量後開火煮。她接著炒蛋備用，然後就出現了爭議動作。巴特爾把鍋中煮好的飯倒入濾網，放到水龍頭下沖洗，稱這麼做是為了在炒飯時讓飯粒鬆軟。她接著把洋蔥、甜椒炒軟，加入大蒜、薑、飯、蛋、蔥及豌豆翻炒，最後以醬油調味。

旅英大馬喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）則在他的 YouTube頻道扮演帶著大馬口音的「羅傑叔叔」（Uncle Roger），拍攝觀看巴特爾示範教學的嘲諷影片，吸引超過760萬次點閱。

Uncle Roger DISGUSTED by this Egg Fried Rice Video (BBC Food) Full video on youtube: https://youtu.be/53me-ICi_f8⠀ ⠀ BBC Food you gotta up your game please! Get Uncle Roger to teach you how to make egg fried rice!⠀ ⠀ #uncleroger #ricecooker #rice #disappointment 由 Nigel Ng 發佈於 2020年7月13日 星期一

羅傑叔叔先是笑說「誰會怕蛋炒飯」，在看到巴特爾把米直接倒入鍋裡煮時，質疑她為何沒有洗米。等到她把煮好的飯倒入濾網拿去沖洗時，他震驚大喊「這又不是義大利麵」，稱從沒看過有人這麼做。

他說：「去買個電鍋，不要像這位女士一樣亂搞。」 黃瑾瑜的影片引發關注後，許多網友找到BBC Food臉書粉絲團去年4月25日張貼的巴特爾示範教學，在留言區掀起討論熱潮，評論多達數千則。

許多亞洲網友指導要如何炒出好吃的蛋炒飯，稱巴特爾的做法根本是「褻瀆米飯」。有網友留言說：「難怪大家都說英國食物難吃，他們甚至可以把來自別的地區的食物煮得難吃！」

▲蛋炒飯是許多台灣人熱愛的美食。（圖／翻攝自pixabay）



許多非亞裔網友出來喊冤，表示他們雖然不是亞洲 人，但也知道煮好的飯不必放到水龍頭下沖洗。

事件越演越烈後，最近有了轉折。黃瑾瑜在他的IG 發文，張貼與巴特爾見面的影片，稱她為「蛋炒飯女士 」。巴特爾解釋，當時只是依照BBC給她的食譜操作，她其實知道要如何煮飯。

@hershapatel and I are filming our collab on Friday! Will she impress Uncle Roger with her egg fried rice?⠀ ⠀ It's... 由 Nigel Ng 發佈於 2020年7月29日 星期三

黃瑾瑜也要網友不要再針對巴特爾發表太過苛薄的留言，停止網路霸凌，並預告兩人將合作拍片，示範如何正確煮飯。（編輯：馮昭）