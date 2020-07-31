蔡英文推特日語全文：繼承李登輝志願追求「生為台灣人的幸福」

▲蔡英文於Twitter發表全日文貼文，緬懷前總統李登輝逝世。（圖／翻攝自Twitter／蔡英文）



實習記者李佩弦／台北報導

前總統李登輝於7月30日與世長辭，享耆壽98歲，政壇也都紛紛至上哀悼之意。對此，總統蔡英文也於30日深夜在推特以日文發文，表示「李登輝克服了很多歷史挑戰，這在台灣留下民主自由，我們將繼承李登輝的意願，繼續追求『生為台灣人的幸福』」。

蔡英文於推特中指出，「我們真正摯愛的前總統李登輝已經去世，李登輝與台灣人民克服了許多歷史挑戰，這在台灣留下民主自由，並在未來鼓勵著我們，並且將繼承李登輝的意願，繼續追求『生為台灣人的幸福』。」

對此，不少日本網友也在留言裡緬懷李登輝，「感謝您熱愛日本，我們為前總統李登輝的和平祈禱，我希望台灣將繼續幸福」、「我們真誠地為前總統李登輝的和平祈禱」、「我們要表示最深切的哀悼，為台灣民主運動李登輝的靈魂祈禱」。

李登輝過去曾在演講時提到，他有機會參與政府工作，更當了12年的總統，也是這樣一個偶然的機會，決定全力為台灣打拚，要把台灣從外來政權的統治中解放出來，邁向自由的國家。李登輝當時也說，接著要把「生為台灣人的悲哀」轉換為「生為台灣人的幸福」，這就是他全力以赴的目標。

在李登輝病逝前，家屬與北榮院方都沒有人敢做出拔管的決定，最終因李登輝夫人曾文惠有感「老伴太苦了」，才強忍悲痛決定放手，30日與家屬協議決定停止用藥，李登輝於當晚19時24分辭世。

▼前總統李登輝。（圖／資料照）

