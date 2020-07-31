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曾情同父子卻「回馬槍」封殺凍省！　李登輝、連戰、宋楚瑜恩怨內幕曝光

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李登輝（左）、連戰（中）、宋楚瑜（右）。（圖／報系資料照）

▲李登輝（左）、連戰（中）、宋楚瑜（右）。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

前總統李登輝今年2月喝牛奶時嗆到，造成肺部浸潤，住進台北榮民總醫院治療174天後，仍於30日因敗血性休克併發多重器官衰竭與世長辭，享耆壽98歲。回顧李登輝的政治生涯，可說是有褒有貶，也充滿驚滔駭浪，而他和親民黨主席宋楚瑜及國民黨榮譽主席連戰間的恩怨情仇，更時常被世人提及。

據了解，前總統蔣經國1988年過世後，李登輝繼任總統，開啟長達12年的執政生涯，期間也培養了許多政治人才，包括連戰、宋楚瑜、蕭萬長、馬英九等人，都出自「登輝學校」，其中連戰被視為首席門生，而宋更曾和他聯手在國民黨內啟動「寧靜革命」，2人關係一度被外界形容情同父子。

前總統李登輝今（30日）與世長辭。（圖／鄭清元攝）

▲前總統李登輝30日與世長辭。（圖／鄭清元攝）

時間來到1990年，宋楚瑜在黨內力挺李登輝，幫助對方拿下總統大位，而他也在4年後當選台灣省長，並靠著全台走透透的模式累積龐大民意基礎，一躍成為政壇巨星；沒想到，宋楚瑜只擔任一屆台灣省長，李就在1998年12月宣布凍省，同時廢除台灣省長，宛如一記回馬槍，讓雙方關係從此急轉直下。

針對凍省決定，曾任外交部部長及監察院長的錢復在回憶錄中提到，1996年賀伯颱風重創台灣，李登輝南下視察災情後，隨即要求時任副總統兼行政院長連戰撥款給省政府，全力支援省府進行災後重建，不料他1個月後再次視察時，卻發現災區重建進度緩慢，確定中央已撥款給省政府後，便找來宋楚瑜質問。

前監察院長錢復（左）在回憶錄中提及李宋關係生變的關鍵。（圖／報系資料照）

▲前監察院長錢復（左）在回憶錄中提及李宋關係生變的關鍵。（圖／報系資料照）

錢復提到，宋楚瑜面對質疑，竟回應說「這是選省長跟總統時，省府為中央的墊款。」一席話讓李登輝認為他未把民間疾苦放在心上，從此不再信任宋；而2人真正決裂的關鍵則是2000年總統大選，獨立參選的宋楚瑜原本聲勢大好，卻在選前最後關頭被爆出「興票案」，與總統大位失之交臂，盛傳背後主導者正是李登輝。

至於和連戰的關係，李登輝於2000年大選力挺對方接班，但連卻在自傳中描述1995年台海危機的處理過程，還透露原本打算用蔣宋美齡的信函挽救選情，外傳此舉讓李認為他背離本土化路線，加上當時「棄連保扁」的說法不停發酵，後來連無緣總統大位，雙方感情選後也跟著急速結凍。

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