李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

圖文／鏡週刊

前總統李登輝生前訪問過許多國家，與日本非常友好的他，卸任總統後訪日次數多達9次，2018年6月他飛往日本沖繩為二戰戰死的台籍士兵設置慰靈碑，成為他最後一次出國紀錄。

雖然他結束沖繩訪問行程接受媒體訪問時還曾霸氣宣告：「我還有時間，我還能活呢！」強調自己還能再次訪問日本，更當場反問在場記者：「我的年紀還有辦法，對不對？」並說包括京都、大阪、北海道等地，他都想前往參訪。

李登輝在日本沖繩訪問時，時任駐那霸辦事處處長是已往生的前駐大阪辦事處處長蘇啟誠，蘇啟誠還曾將與李登輝的合照貼上臉書，沒想到不到3個月就傳出不幸消息。

2019年底李登輝獲得日本產經集團遴選為第35屆「正論大賞」特別獎得主，但他因身體狀況不佳，已無法前往日本領獎。原訂2月28日舉辦的「正論大賞」頒獎典禮也因武漢肺炎疫情在東京擴散而延期。

李登輝年輕時曾赴日留學，還在二次大戰期間參加日軍，對抗美軍轟炸，與日本淵源頗深。他擔任總統以後沒機會赴日，直到2001年4月為裝設心臟支架才飛往日本就醫。

之後他每隔一段時間就會訪問日本，包括參拜靖國神社、走訪奧之細道、到大學演講等。2015年7月李登輝赴日訪問，除應日本國會議員邀請演講，還與日本首相安倍晉三祕密會面，同行的李登輝女兒李安妮2019年在臉書貼出照片，才證實此事。

另外，近年李登輝為了培育台灣肉牛產業，2014年走訪北海道，2016年更訪問石垣島，瞭解日本和牛養殖、培育狀況。



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