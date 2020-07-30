「台灣要交給你們了」李登輝囑託…台灣基進告別：長存歷史記憶

記者鄒鎮宇／綜合報導

前總統李登輝長期住院，經台北榮總醫療團隊多次搶救，30日晚間19時24分病逝，享耆壽98歲。台灣基進在臉書PO出699字文章悼念，表示李前總統曾說「台灣要交給你們了」，是對生命的答案與對台灣共同體的終極關懷。

▲台灣基進PO出699字悼念李登輝前總統。（圖／翻攝台灣基進）

台灣基進全文如下：

「台灣要交給你們了」，這份沈重的囑託，飽含著李登輝總統對生命的答案與對台灣共同體的終極關懷。



從「我是誰」的思索到「我就是不是我的我」的廓然大公，東西文明在李總統生命中所鎔鑄的，不只是洞察台灣必須「脫古改新」的智慧，還有為公奮鬥的躬行實踐。所以從「台灣人的悲哀」到「新時代台灣人」，從歷史記憶到未來願景，李總統以公義、勇氣、惻隱、躬行等武士道精神扛起台灣的十字架，推動本土化與民主化的交織前進。



他在虎口下、夾縫中進行了寧靜革命；在關鍵的時刻結合朝野，啟動民主轉型的工程。終止動員戡亂、國會全面改選、總統民選、精省、國民大會虛級化......，回顧李總統在台灣歷史的足跡，我們看到了韋伯「政治作為一種志業」的實踐：政治家必須同時具備冷靜的判斷力與為務實理想獻身的熱情。

▲前總統李登輝。（圖／資料照）



在殖民與威權的黨國體制中，李總統以「民主必然本土」的信念推動台灣的政治革新，是故譽滿天下亦謗滿天下。但是對於一位以「我是不是我的我」而自我錘鍊的政治家與哲人而言，盡其在己地交出影響深遠的歷史成績單後，不只生死之間無有恐怖，生前身後名亦不足以罣礙。



從青澀走向成熟的過程中，台灣的認同與民主需要守護，需要不斷地承先啟後。李總統交棒給下個世代的責任，就是以轉型正義實現「一切價值的價值轉換」，使台灣徹底斬斷中國法統與亞洲威權價值，而完成國家打造與民主轉型。



生命是向死而存有。2020年7月30日，李登輝前總統，台灣民主化與本土化的奠基者，啟動「中華民國大政奉還台灣」序幕的舵手，與世長辭。



記憶是看不見卻超越死亡的存在，李總統的身影雖不可再見於故土，卻長存且遍灑於台灣的歷史記憶。



哲人日已遠，典型在夙昔，李總統善盡了他的時代責任，而我們，則必須承擔台灣新共和的實現。

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