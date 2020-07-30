快訊／柯文哲晚間與吳益政開直播　先為李登輝默哀一分鐘

▲柯文哲為李登輝默哀 。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

記者楊亞璇／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。民眾黨主席、台北市長柯文哲原本安排與高雄市長候選人吳益政線上直播，晚間也照常舉行。直播一開始，柯文哲就為李登輝默哀一分鐘，他也笑稱，過去曾拜訪李登輝，一次要講四個小時，後來學乖了，「要先去上廁所」。



直播一開始，民眾黨發言人楊寶楨率領三人默哀一分鐘，柯文哲、吳益政、楊寶楨皆低頭默哀，柯文哲透露，他是政治素人，自己在2014年要出來選，拜訪過李登輝，「當時他身體還好，他一次要講四個小時，所以我後來學乖了，要跟他講話之前，要先去上廁所，不然四個鐘頭一直講，他還蠻健談的」、「他跟我講過很多東西，不過還沒達到解密的年限」。

柯文哲認為，李登輝對台灣歷史最大的影響，就是他讓台灣走向沒有辦法回頭的民主之路，他自己剛當市長曾說，要八年趕上新加玻，後來發現台灣不可能變新加坡，民主自由已經在台灣深耕，所以那種李光耀所謂的亞洲價值，比較父權式的民主管理方式，在台灣大概行不通，這是他對李登輝的看法。

吳益政則說，李登輝是少數民主社會有哲學思考的領導人，他對很多事情的判斷有他的邏輯依據，台灣在面對後蔣經國時代，從威權轉到民主，很不容易。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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