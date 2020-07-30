2正妹驚魂！苗栗山區找餐廳　誤信導航「連人帶車」滑落山坡

▲2名年輕女子被導航帶至狹窄山路上，不慎連人帶車滑落山坡下，2人自行爬上來後報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台北市1名蘇姓女子（22歲），28日上午由台北市開車出發與另1名友人前往苗栗縣公館鄉1處知名餐廳用餐賞景。不料衛星導航將蘇女帶至打鹿坑地區的一條狹小鄉間小路，因蘇女對當地路況不熟悉，發現GPS導航指示開過頭而進退兩難，欲倒車時迴轉時輪胎不慎滑落山坡，連人帶車滑落至竹林間，當下兩人受到極大驚嚇，加上附近又無住家可以協助，情急之下只好打電話報警協助，警方到達後順利幫助2人脫困，結束一場「出遊驚魂記」。

▲小客車卡在竹林之間無法脫困。員警立即調派拖吊車到場，順利協助脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

福基派出所警員江俊霖表示，28日下午2時50分許接獲民眾報案 ，稱車子受困在山區，卡在竹林之間。員警火速趕往現場查看；蘇女向警方表示，她與友人2人從台北要到打鹿坑地區1間知名餐廳用餐。因路況不熟及道路狹隘，發現走錯路欲倒車離開時，車子右後方輪胎不慎滑落山溝，車輛卡在竹林之間無法脫困。

員警立即調派拖吊車到場，順利協助脫困。當警方將車子從竹林中吊起時，蘇女及友人見安全脫困，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方致謝。警方也呼籲，行車應隨時注意道路狀況，如果萬一不慎受困山區或道路時，務必保持冷靜，不要慌張，可以透過手機定位傳送位置或是路旁電線桿編號，報警請警方前往協助。

・「專利仙女棒」搖出微小氣泡、混合精油與精華

►苗栗泰安山區休旅車摔落邊坡 險衝入民宅！1男1女送醫