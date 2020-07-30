台灣首創OTT專法　歐銻銻娛樂將爭取出席公聽會

▲愛奇藝台灣站。（圖／歐銻銻娛樂提供）

記者邱倢芯／台北報導

國家通訊委員會（NCC）於15日時通過《網際網路視聽服務管理法》草案（OTT專法），這項專法草案於7/21公告，依法規定NCC必須在公告的60天後廣納各方意見，並舉辦說明會、公聽會等；對此，歐銻銻娛樂董事長范立達即表示，屆時將爭取出席公聽會的機會。

事實上，這項OTT專法是由台灣首創，目前在世界各國中都沒有立法的前例可循；范立達表示，身為OTT業者，在草案公告期結束後，願意出席公聽會，以提供想法跟經驗。一項專法在研擬的過程當中，政府單位有必要了解一下業界的意見。

范立達指出，屆時出席公聽會，不會從自己個人的立場，或者是愛奇藝的立場來發言，而會是以整個業界的立場來提供意見，以協助政府部門來制定相關法律。

因為OTT專法世界各國沒有相關的立法的前例可循，范立達認為，在立法的過程當中一定會有許多困難，且可能會有很多盲點。也因此歐銻銻娛樂願意提供自身的想法與經驗，分享給政府部門來了解。

另一方面，會有《網際網路視聽服務管理法》草案的誕生，就是為了要防堵中資OTT平台在台進行「文化滲透」；「難道會因為我們播映《延禧攻略》，所以會讓觀眾的內心勾心鬥角變得厲害？還是會因為《夫妻的世界》造成許多夫妻的失和？」范立達指出，不太了解愛奇藝台灣站上的影音內容會對台灣在政治、社會、文化上會產生什麼樣的威脅。

再者，歐銻銻娛樂在台灣也投資了台灣原創戲劇；范立達透露，今年下半年台灣站已經確定會有兩部華語劇集獨家播出，包含由《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛打造、林心如、陳意涵、邱澤、藍心湄領銜主演的《她們創業的那些鳥事》以及由金鐘獎編劇杜政哲編寫、方志友、吳念軒主演的《粉紅色時光》等。

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