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老車換新3年淘汰上百萬輛　環保署籲及早汰換！明年補助少2000元

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▲▼ 空保處長蔡孟裕說明補助機車汰舊換新成果2 。（圖／環保署提供）

▲空保處長蔡孟裕說明補助機車汰舊換新。（圖／環保署提供）

記者崔至雲／台北報導

環保署推動老舊柴油車汰舊含換車補助措施。環保署指出，截止6月底，共計淘汰3萬7966輛一至三期大型柴油車，達到污染減量5萬1,755公噸；另老舊機車汰舊換車補助，截止今年6月底，共計淘汰123萬947輛，達到污染減量2萬3,747公噸，老舊機車、柴油車的減量合計等同於1.3倍嘉義縣全縣105年的空污排放量。

環保署指出，將持續推動輔導補助措施，鼓勵老舊車輛及早汰換，柴油車將從降低新車售價、減輕車主負擔兩頭協助每輛車最高可得105萬元補助，環保署並提醒民眾，汰舊換購電動機車或七期燃油機車的5,000元早鳥補助只到今年底，明年就將降為3,000元，鼓勵提早汰換。

請繼續往下閱讀...

環保署統計近年全國交通測站監測資料顯示，細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐年下降，108年103年相比降幅28%；各縣市環保局執行柴油車不定期檢測資料顯示，全國不合格率由103年6.1%下降至108年4.2%；各縣市定檢站執行機車定期檢測資料顯示，碳氫化合物及一氧化碳平均污染度逐年下降，降幅分別為76%及36%，多項數值皆呈現車輛污染排放已逐年改善。

環保署也說明，面對疫情影響，將延長大型柴油車汰舊換新較優惠的補助期限，將延長年至110年12月10日；環保署也已於7月27日修正發布「移動污染源空氣污染物排放標準」，汽車及小型柴油車之五期新車製造、生產及進口期限延長半年，避免疫情影響產業發展。

對於電動機車、七期燃油機車環團提出的補助政策，環保署指出，目前偏鄉換電站等基礎建設仍不足、電動車在山區地形爬坡能力不足等，都讓政府必須也考量公平性。油電新車皆補助的政策為過渡期的作法，未來還可能重新評估。

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