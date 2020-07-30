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清潔2人5小時4000！奧客怒噴「不如找酒店妹」　老司機笑：阿公店吧

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▲▼飯店打掃質量尚無有效方法被監督。（圖／取自免費圖庫LibreStock ）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者周亭瑋／綜合報導

現在許多人喜歡外包居家清潔，免於繁重的打掃工作，不過就有奧客聽到「2個人5小時4000元」的報價，立刻翻臉挖苦，甚至說找酒店妹就好。一席話讓眾網友傻眼，除了覺得報價很合理外，也不禁吐槽「哪家酒店妹，阿嬤等級的吧？」

一名網友昨晚在「爆廢公社公開版」發文表示，最近朋友在做清潔，遇到一堆砍價的客人，其中有位業主更離譜，得知2人清潔5小時4000塊錢，也就是每個人1小時400元後，竟直呼「太離譜，我找酒店妹掃就好了，還需要你們嗎？」

請繼續往下閱讀...

一席話讓當事人傻眼，冷冷回道「對不起你去找，我們不是廉價勞工。」而原po也忍不住替朋友抱不平，「比價比成這樣，砍價砍成這樣，真的歡迎他去找酒店妹幫他掃...酒店妹帶出場不用錢嗎？」

▲清潔2人5小時4千！奧客怒噴「不如找酒店妹掃」　老司機笑：阿公店吧。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲比價當然可以，但嘲諷的話太超過了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對此，大部分網友認為這個報價很合理，直言「87，這種不用理他，直接封鎖」、「5小時4千很便宜吧，還兩個人，我看我朋友請人掃3小時，都要3、4千欸」、「清潔人員路過～我去一場洗地打蠟都1萬5000起跳了」、「一小時400好便宜，我家之前颱風來窗沒關好，雨水從後陽台灌進家裡，整個家滿目瘡痍，最後找了居家清潔來，一個小時900塊」。

還有不少老司機笑回，「4小時5千，這是阿嬤等級才有的價格吧」、「如果他4000有辦法帶兩個出場5個小時，還沒有被揍死在酒店門口，歡迎」、「沒見過世面的人還裝成這樣」、「酒店2個人5小時4千可能是阿嬤級的」。

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