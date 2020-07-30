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快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊二赴北榮探視

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記者陶本和／台北報導

前總統李登輝28日深夜傳出健康狀況不佳，台北榮總29日表示，仍在治療中。在30日中午左右，李登輝夫人曾文惠在隨扈與看護陪同下，緩緩走出翠山莊住家，接著約莫12時左右，再次抵達北榮探視李登輝。

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

李登輝28日傳出病危訊息後，雖然他所創立的台灣團結聯盟即時澄清，不過總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌29日上午仍到台北榮總探視，除了聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。

今年2月8日李登輝因為喝牛奶嗆到住院後，就因為持續發炎且頻繁發燒，肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，雖有知覺但無法識人。

▲李登輝夫人曾文惠座車前往北榮探視。（圖／實習記者方敬攝）

▲李登輝夫人曾文惠座車於12時左右，抵達北榮探視。（圖／實習記者方敬攝）

醫院院方人士表示，近期李前總統狀況就不太好。對於28日李登輝再傳病情惡化，北榮院方也封口，李登輝辦公室主任王燕軍29日表示，相關訊息均由總統府發言人統一對外說明，病情部分要由榮總對外公開。

在29日上午11時15分許，曾文惠到在看護與隨扈的攙扶下，緩緩走出家門，隨後驅車離開翠山莊，約末15分鐘後，曾文惠抵達北榮，探視李登輝；約莫下午1時30分，媒體拍攝到曾文惠座車駛離北榮，前後約探視李登輝2小時。但沒想到，才剛離開約半小時，該座車又折返北榮，一待又是幾個小時，直到晚間6時左右，在李家媳婦張月雲陪同下，一起返回翠山莊。

接著，李登輝的二女兒李安妮、李登輝女婿賴國洲約在晚間7時許，戴著口罩，非常低調的返回翠山莊陪同母親。到了30日中午時分，曾文惠在隨扈與看護攙扶下，搭上黑色轎車再次離開翠山莊，並在張月雲陪同下，於中午12時左右，抵達北榮探視李登輝。

▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

▼張月雲步出家門準備前往榮總探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼張月雲步出家門準備前往榮總探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

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