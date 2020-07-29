探視李登輝2小時　曾文惠座車離開北榮返翠山莊

記者蘇晏男／台北報導

高齡97歲的前總統李登輝28日晚間驚傳逝世，引發熱議，不過台聯黨及台北榮總相繼澄清是假消息。面對外界高度關注李登輝身體狀況，李登輝夫人曾文惠於29日上午11時30分左右，在家屬陪同下，搭乘座車抵達北榮，並於下午1時半許上車返回翠山莊住家，前後大約探視2小時。但不久後，曾文惠座車突於下午2時許又折返北榮。

▲曾文惠29日在家屬陪同下，搭乘座車離開住家翠山莊赴榮總探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

儘管李登輝28日晚間逝世被證實是假消息，但總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌29日上午仍到台北榮總探視，並聽取李登輝醫療團隊簡報，而他們也感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。

▲李登輝妻子曾文惠座車駛離北榮。（圖／記者呂佳賢攝）

大批媒體除駐守在北榮外，也抵達李登輝住家翠山莊外守候。大約上午11時15分許，曾文惠被捕捉到在旁人攙扶下，緩緩走出家門，且上座車離開翠山莊，並於15分鐘後，曾文惠座車抵達北榮。

下午1時半許，媒體拍攝到曾文惠座車駛離北榮，前後約探視李登輝2小時。



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