賣破萬顆！超商銅板價「現烤可頌」開賣就排隊　預計20家→展店百家

▲全家賣現烤可頌，開賣首日就引發排隊潮，不到3個月銷售破萬顆。（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

超商搶攻烘焙商機！全家便利商店自今年初推出「現烤可頌」和「千層餅」，於全台20家門市每日限量販售，大受好評，其中可頌開賣首日就引發排隊潮，開賣不到3個月就達到銷售破萬顆成績，尤其以「下午茶時段」最熱銷，網友也紛紛敲碗求想吃，因此業者將擴大導入，預計今年將展店百間門市販賣。

▲全家便利商店推出「現烤可頌」和「千層餅」，於全台20家門市販售大受好評，預計今年將展店百間門市販賣。（圖／業者提供）

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，超商持續以多元化鮮食滿足消費者不同時段餐食需求，去年測試推出烤馬鈴薯，以小份量、方便性、健康的原型食物受到好評，目前已拓展至近百家店舖，成為夯番薯後的現烤點心小金雞，觀察其中銷售時段集中於下午3點至5點，顯示便利商店除了滿足消費者正餐需求，下午茶時段也出現嶄新商機。

而「現烤可頌」和「千層餅」在歷經近半年研發測試後，目前於全台20家店販售，其中現烤可頌使用法國直送冷凍麵糰，以法國國際級認證奶油AOP作為原料製作，每日於店舖內現烤後販售，無論是外皮的酥脆口感、內裡的柔韌嚼勁，或是特色的奶油香內餡，都受到消費者喜愛。

他觀察銷售時間，大多是買來當作早餐或下午茶點心，且時常搭配咖啡併買，由於單顆售價25元，並推出2入39元與購買可享有搭配單品咖啡半價的長期優惠，讓許多「可頌迷」在下午茶時段前來消費。

▲全家觀察銷售時間，「可頌迷」大多是買來當作早餐或下午茶點心。（圖／業者提供）

黃正田也補充說，導入「現烤千層餅」的緣由，來自於全家針對台鐵車站店不斷思考開發，可讓旅客型消費者方便快速取、好攜帶的即食鮮食，鮮食開發團隊尋覓多時，發現經典中式點心品牌「弄餅家」，總是在車站或是轉運站的小小攤位前顧客大排長龍，經了解口味多元、老少皆宜是其歷久不衰的原因，因此特別與知名品牌「弄餅家」合作，導入推出鮮肉、芋頭、芝麻「千層餅」3款人氣口味。

▲導入「現烤千層餅」，可讓旅客型消費者方便快速取、好攜帶。（圖／業者提供）



「弄餅家」千層餅以真材實料、獨家純手工作法創造出千層的鬆軟口感為主要特色，經典「鮮肉千層餅」，採用CAS認證合格的豬後腿瘦肉，吃起來不會太油膩，且在嘴裡散發多汁美味；「芋頭千層餅」則是將芋頭去皮後運用蒸煮的方式，保留住芋頭原有的香氣與鬆軟度，散發出淡淡的甜味；「芝麻千層餅」使用新鮮黑芝麻打散之後一粒粒填進美味的餅皮中，內裡飽滿甘醇的香氣和甜味，單顆售價30元，搭配指定飲料可享49元超值配優惠。

▲「芋頭千層餅」將芋頭去皮後運用蒸煮的方式，保留住芋頭原有的香氣與鬆軟度。（圖／記者蕭筠攝）

根據統計全台烘焙產值高達600億，商機可觀！而「現烤可頌」和「千層餅」目前僅在部分店舖測試販售，可頌開賣首日就創下排隊熱潮，開賣不到3個月，銷售破萬顆，現於20家門市測試販售；但看好下午茶現烤點心商機，也有更多網友敲碗想吃，業者即日起將擴大導入，預計今年將展店百間。

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