智齒上長小腫膿！3個月後「感染到大腦」...性情大變差點喪命

▲女子智齒上長膿，最後竟感染腦部導致性情大變。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名35歲媽媽因智齒上長出小膿腫，前去看牙醫，但因當時她懷有身孕，不得不將拔牙的手術延後，先使用抗生素治療，沒想到3個月後病情加重，膿腫竟擴散到她的心臟、肝臟及大腦，導致他的記憶消失，連人都認不得了，甚至還被醫生宣告可能無法存活，所幸最後她還是撐了下來，與她的孩子團聚。

根據英國《太陽報》報導，這名來自約克郡東區小鎮斯內夫的35歲媽媽麗貝卡·道爾頓（Rebecca Dalton）於去年12月因智齒上長出小膿腫，前去看牙醫，當時醫生告訴她必須拔除牙齒，但因她懷有身孕，手術不得不延後，只能先用抗生素治療，而麗貝卡也完成了抗生素治療，心想已痊癒。

沒想到今年3月時，麗貝卡的個性竟全改變了，還失去了行走能力，連人都認不德，因此被送往醫院治療，經檢查，醫生表示膿腫擴散到她的心臟、肝臟及大腦，導致她的大腦前部被壓迫，影響了她的個性，認知能力和身體功能。

由於醫生曾向麗貝卡的媽媽表示，她的女兒可能無法活下來，因此麗貝卡的媽媽曾2度到醫院探望女兒，所幸最後麗貝卡仍奇蹟似的活下，並於上週二出院，與她的孩子團聚，這次走過鬼門關也讓麗貝卡相當有感觸，「你不能認為所有事情都是理所當然的，如此簡單的事情都可能會使你喪命。」

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