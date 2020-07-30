「務實外交」從孤立走向破冰　李登輝被稱來自台灣的總統

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前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。他是中華民國首位公民直選並以台灣本省人出身的國家元首，更被視為是落實台灣全面民主化的重要領袖之一。在1988年到2000年擔任總統期間，李登輝積極主動拓展我國外交，主倡「務實外交」，因而讓我國多年來的外交孤立窘境有了新的突破與發展。

▲李登輝過去擔任總統時，積極發展外交，讓我國從孤立逐漸走出。（圖／ETtoday資料照）



李登輝自1988年擔任總統時期，一改過去40年先總統蔣中正及蔣經國時期「漢賊不兩立」外交政策，首倡「務實外交」，同時與多個國家建立、恢復邦交。不過，務實外交相較於過去蔣經國時代的彈性外交，後者仍然將中華民國為唯一正統中國作為底線，而前者則較為寬鬆，對中華人民共和國代表出席的場合採取默認，不再堅持中華民國代表唯一的中國。

在當時，「務實外交」成為台灣外交政策的最高指導原則後，多年來台灣耗用大量資源於拓展國際空間上，國際處境也有所進步，過去任何與中共建交的國家，要想與我國建交，我國必要求該國先與中共斷交，再談與我國建交事宜，但李登輝改變了原有的外交方式，他力推任何國家要想與我國建交，我國都與之建交，至於該國與中共的關係如何，則在所不問。

雖然，我國邦交國始終難以突破30國，但李登輝抱持著積極主動的態度，在外交上顯得活力十足，當時，他曾以總統身份成功出訪新加坡、菲律賓、泰國、印尼、約旦、阿拉伯聯合大公國、美國等無邦交國和南非、巴拿馬等許多邦交國，加強與日本關係，推動「南向政策」增進與東南亞鄰邦友誼，促進中華民國外交空間。

李登輝於1988年接任總統後不久即親自訪問新加坡，當時還被被稱呼為「從台灣來的總統」。中華民國政府也以「台澎金馬關稅領域」名義申請加入「關稅暨貿易總協定」，以中華台北之名加入亞太經濟合作會議。

而針對台海兩岸外交，中共對於李登輝的務實外交產生疑慮，不明白「務實外交」與「兩個中國」或「一中一台」等外交政策的差異何在，因此在初期時，曾對務實外交大肆抨擊，並且說這是「不戴帽子的台獨」。李登輝當時曾表明，我國大陸政策最終目標是在自由、民主、均富的原則下完成中國統一，才因此消除中共的疑慮。

自從李登輝力推務實外交以來，主要有4個具體成就，其中包括：

一、調整外交與兩岸關係的位階

改變過去難以突破的外交孤立問題，也使兩岸關係能以良性發展，如此一來，也讓兩岸對抗的局面在國際上得以降溫、改善。

二、以中華台北之名加入亞太經濟合作部長級會議

當時，兩岸同時加入此會議，因而提高我國國際地位，也樹立先例，同時，此例也深受國際社會矚目，扭轉我國外交孤立的印象。

三、改善中日關係

中日雙方同意將我「亞東關係協會駐日代表處」正式更名為「台北駐日經濟文化代表處」，並且在「一個中國」原則下，不牽涉政治的經濟文化交流，大力推動。

四、改變我國與中非共和國的關係

1964年1月27日法國與中共建立外交，影響到法語非洲國家同我國的外交關係，中非即於同年與我國斷絕邦交，而與中共建交。雖在1966年1月1日卜加薩政變上台後，與我國恢復邦交，但10年後又再度與我國斷交，與中共復交。在這樣反反覆覆的關係中，李登輝曾在中非共和國總統柯林巴來華訪問時，就當前國際局勢及兩國共同關切事項交換意見，加強雙方友好合作關係。 最後也成功與中非共和國恢復邦交，然而，中非共和國也成了法語非洲國家中第一個與我國恢復邦交者，讓我國與法語非洲國家恢復外交關係開啟了先端。



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）