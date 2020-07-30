三倍券加碼有成　商圈人潮湧現突破2億商機

圖、文／經濟部中小企業處提供

全台振興拚經濟，為搶三倍券政策商機，各商圈及業者已紛紛祭出優惠活動拚加碼，各地商圈人潮約有1至2成的成長，其中天母、銅鑼好客、新崛江、鹿港老街及谷關商圈甚至有高達3成以上，伴隨人潮的回流，商圈營業額也有明顯增加。中華民國全國商圈總會會長胡神賀表示人潮回流有感也帶動錢潮，三倍券帶動整體商機已突破2億，多數商圈代表對於三倍券都持正面態度，認為三倍券將持續帶動整體商圈業績。其中士林夜市、寧夏夜市及大園商圈的三倍券收益最為明顯，而根據士林夜市商圈統計，不論有、無統編的店家都有收到將近百萬元三倍券。不僅商圈人潮活絡帶動整體買氣，商圈聯合店家共同推出多項優惠及活動，藉由全台灣商圈動起來，讓三倍券優惠放大價值不只3倍。

出遊人潮帶錢潮，店家民眾樂開懷

自三倍券上路已歷經兩個周末，民眾悶壞了便攜家帶眷，利用假日湧入商圈透透氣，理事長表示人流已回流，經估計士林夜市商圈周末整體營業額成長約百萬，寧夏夜市商圈成長約50萬，商圈、夜市業績成長強強滾，東門永康商圈、台中新社商圈及高雄新崛江商圈屆表示人潮明顯比以往多出2～3成，許多民眾也都是帶著三倍券前來消費。台中谷關商圈店家及彰化鹿港老街商圈店家表示業績攀升至少3成，民眾買得開心，店家也樂收三倍券。需多商圈更推出許多促銷活動，如高雄新鹽埕商圈憑消費發票抽黃金、苗栗銅鑼好客商圈滿千送百再抽iPhone。

商圈推好康 搶攻三倍券大餅

艋舺夜市商圈有備而來，主打商圈特色美食一次包回家，推出200元及500元三倍券套餐，除三倍券優惠套餐外，使用三倍券消費即可享有9折優惠。為因應防疫四月份起還推出「艋舺夜市外送到你家」的服務，只要位於萬華地區透過線上點餐，即可在家享用艋舺夜市商圈安心美味的銅板美食。不僅如此，還推出悠遊卡點餐機服務，不用人擠人排隊即可點餐，而逛街的民眾只要使用悠遊卡消費，滿300元即可獲得限量Line官方悠遊卡。

不想人擠人也能到戶外走老街逛商圈，新北市金山商圈推出三大好康，使用三倍券滿200元就送68折折價券，消費滿1,000元享特色商品半價優惠，滿額再加碼限量送好禮。淡水商圈也推出三倍券優惠，在發放前便招集商圈店家，吸引多達百家業者響應，共同推出振興優惠目錄，讓消費者一看便知各店家優惠，吸引民眾走出家門，走進商圈，刺激消費。除商圈活動外，還可搭配新北市尋龍啟示及振興168的抽獎活動，登錄發票抽百萬電動車。

三倍券帶動人潮及商圈業績之成果有目共睹，經市調統計，民眾逾7成認為發放三倍券對振興經濟有幫助，商圈人潮回溫且民眾也掏出荷包消費，對於台灣經濟熱度有所增溫，未來就看各業者如何再響應加碼，衝高三倍振興商機。