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椎動脈手術世界最高齡紀錄　李登輝全身血管支架至少12支

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政治中心／台北報導

前總統李登輝30日19：24分辭世，享耆壽98歲。回顧李登輝健康狀況，他在2015年除了健檢曾經進過醫院，也曾在同年8月因為發燒待在醫院兩天一夜，但是對於一手創立的台灣團結聯盟，他沒有旁觀，甚至在小中風前一週站上台聯黨慶的場子替台聯拉票。

台聯黨慶。李登輝（圖／記者季相儒攝）

▲李登輝2015年小中風前一週仍在台聯黨慶場子上幫忙拉票。（圖／ETtoday資料照）

李登輝曾在2011年被確診罹患大腸癌二期，結腸有一個3.5公分的腺癌，之後動手術切除約25公分的結腸，術後恢復時肺部積水且仍有發燒狀況發生。

另外，較為人知的則是2013年7月12日，李登輝進行了椎動脈支架置放手術，可能創了最高齡裝椎動脈支架世界紀錄，全身血管支架達到12支。李登輝辦公室主任王燕軍當時說，李登輝聽完醫療團隊報告後馬上決定動刀，還跟醫療團隊說不要把他當普通人，放心開刀。時任北榮健康管理中心主任陳雲亮那時候也表示，李登輝在椎動脈置放1支支架，李身上共12支支架，其中心臟血管11支、椎動脈1支。

不過，李登輝2015年入院的狀況都與心臟無關，先是因為健康檢查進過醫院，接著在下半年的8月份時，因為發燒在醫院待了兩天一夜。

台聯黨慶。李登輝（圖／記者季相儒攝）

雖然8月份曾經身體不適，但是大選在即，對於台聯即將泡沫化的選情，李登輝沒有袖手旁觀，先是在9月份時與時任台聯黨主席黃昆輝以及區域立委參選人劉國隆、蕭亞譚等面授機宜。

台聯於2015年11月20日舉行14周年黨慶時，那也是中風前7天，李登輝也極力替台聯拉票，站上台高喊「讓台聯有一百五十萬票以上，支持台聯就是支持台灣」、「拜託大家政黨票投給台聯、總統投給蔡英文，拜託大家，拜託！」

另外，李登輝也關心學運後新世代， 11月也在台灣之友會安排之下出席「對台灣經濟的焦慮與靈性的重要性」活動，與前時代力量立委黃國昌、民進黨副祕書長林飛帆跨世代對談台灣的未來，直指台灣若要與中國變成正常國與國關係，必須要顧好國內經濟，另外則是務實外交。

李登輝出席台灣之友會。李登輝,黃國昌,林飛帆（圖／記者張一中攝）

▲李登輝與學運世代對談。（資料照／記者張一中攝）

李登輝在2015年27日凌晨發生的小中風，當時是因為左側大腦外緣小血管栓塞，導致右手掌麻痺，榮總醫療團隊判斷是栓塞式中風情形，沒有出血性中風。

李登輝辦公室主任王燕軍當時指出，李登輝右手麻痺，拿筷子很吃力，至少留院休養一個禮拜，避免有延伸性出血性中風的情形發生，是否會延長住院時間他不清楚，但醫生囑咐要謝絕探視，禁止探視，純休養。

另外，李登輝的健康狀況在2018年11月29日也引起外界關注，當時他在家中是從起居室要移動到臥室的時候，不慎跌倒撞到地面，右側頭部、眼睛上方碰撞到地面，當下鼻腔出血，額頭則是碰撞傷，被送往台北榮總急救，住進神經外科加護病房，幾天後又傳出腦部有輕微出血，使得出院時間延宕。

而今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

28日晚間，又再次傳出李登輝病情惡化，但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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