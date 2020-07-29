Ansys 2020 R2助工程團隊創新！先進技術、平台增強功能加速產品上市

▲Ansys VRXPERIENCE為自駕車功能開發提供了一套完整的NCAP情境套件。（圖／Ansys提供）

財經中心／台北報導

全新推出Ansys 2020 R2具備增強的解決問題和協作能力，對遍布全球各地的團隊而言，是推動企業整體創新的關鍵。Ansys表示，最新升級的先進數位工程工具，幫助工程團隊開發新品、維持營運持續性、提升生產力並贏得搶先問世商機。

當前工程團隊面臨著解決複雜設計及在遠距辦公同時滿足嚴苛產品開發進度的艱鉅挑戰。Ansys下一代工程模擬軟體、高效能運算資源及平台解決方案，幫助推動整個團隊的全球協作和資訊共享。Ansys 2020 R2將這些工具大幅升級，提供可降低成本並加速生產的高度先進解決方案。

可口可樂公司Coca-Cola Freestyle工程總監Benjamin Steinhaus表示，過往模擬需要花費一個多星期的時間，現在2天內即可完成；而以前得執行整夜的模擬，現僅要1小時。透過運用Ansys Cloud系統，在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒的期間，團隊的生產力依然成長。

▲Ansys SCADE Vision可降低自駕車感知系统和測試的成本。（圖／Ansys提供）

Ansys 2020 R2透過運用橫跨Ansys旗艦級套裝軟體的全新工作流程和動態功能，幫助工程團隊在任何環境皆能加速創新並催生最先進設計。Ansys Cloud的產品更新（例如虛擬桌面基礎結構支援），整合Ansys旗艦級模擬解決方案和雲端HPC提供的高度具擴展性的運算能力。

平台解決方案進一步強化工作流程，提供簡化流暢的用戶體驗，同時增強資料和配置管理功能、相依性視覺化和決策支援，以及用於流程整合、設計最佳化和材料管理等易於使用的工作流程。Ansys數位雙生解決方案支援設備遠端監控，是預測性維護的關鍵要素。

整體而言，這些資源將幫助工程師能更輕易快速地催生更大量、更複雜的設計、提高生產力、帶動優質產品開發和加快上市時程。儘管全球因疫情而放緩腳步，汽車產業最具創新與前瞻性的企業仍能依照規劃持續自駕車研發。

在支援車輛電動化方面，新的熱和振動分析搭配Ansys領先業界的電磁場模擬軟體，有助於預測可靠度和噪音、振動與粗糙度。此外，透過運用簡化的工作流程與全新功能模擬電池容量衰減和電池壽命的重要影響，讓工程師更容易在設計週期所有階段模擬電池熱行為，並進行建模。