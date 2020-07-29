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伊朗超強火力軍演…猛轟美軍「尼米茲號航母」模型！　荷莫茲海峽進入警戒

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▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗軍演快艇美國航母模型。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外媒報導

伊朗28日在南部沿海的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行軍演，伊朗革命衛隊直接用飛彈轟掉一艘「尼米茲號航母模型」。由於演習火力猛烈，目前美軍已經將周圍列入警戒狀態，並譴責伊朗的恐嚇威脅，「是不負責任和不計後果的行為。」

綜合外媒報導，伊朗國營電視台28日播放伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）進行「偉大先知14號」（Great Prophet 14）軍演的影片；影片中出現一艘仿造美國尼米茲號航母（USS Nimitz）的模型，接著來自海空的飛彈不斷轟炸這艘模型。

▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。（圖／路透）

▲仿美國航母尼米茲號模型。（圖／達志影像／美聯社）

革命衛隊的空軍與海軍分別向海岸外攻擊，多艘快艇在海面上高速行駛，快速包圍航母模型，地面也有不對發射大砲，還有一架直升機發射飛彈打中模型側面，武裝部隊也垂降登艦。革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）表示，「今天在空軍和海軍的演習都是攻擊性的。」

▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。（圖／達志影像／美聯社）

由於砲火十分猛烈，美軍已經將該區域列為警戒狀態，並譴責伊朗的恐嚇威脅，「是不負責任和不計後果的行為。」美國海軍第五艦隊發言人瑞芭里奇（Rebecca Rebarich）表示，「美國海軍與我們的夥伴在進行防禦性演習，以促進海上安全與航行自由，而伊朗卻選擇進行攻擊性演習，試圖恐嚇與脅迫。」

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）位處阿曼和伊朗之間，儘管海峽最窄處僅21英里（約34公里）寬，但卻肩負全球五分之一原油的運輸要道，是全球最繁忙轉運點之一，牽起波灣地區的石油商與亞洲、歐洲、北美地區的市場。

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