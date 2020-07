伊朗超強火力軍演…猛轟美軍「尼米茲號航母」模型！　荷莫茲海峽進入警戒

▲伊朗軍演快艇美國航母模型。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外媒報導

伊朗28日在南部沿海的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)進行軍演,伊朗革命衛隊直接用飛彈轟掉一艘「尼米茲號航母模型」。由於演習火力猛烈,目前美軍已經將周圍列入警戒狀態,並譴責伊朗的恐嚇威脅,「是不負責任和不計後果的行為。」

綜合外媒報導,伊朗國營電視台28日播放伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)進行「偉大先知14號」(Great Prophet 14)軍演的影片;影片中出現一艘仿造美國尼米茲號航母(USS Nimitz)的模型,接著來自海空的飛彈不斷轟炸這艘模型。

▲仿美國航母尼米茲號模型。(圖/達志影像/美聯社)

革命衛隊的空軍與海軍分別向海岸外攻擊,多艘快艇在海面上高速行駛,快速包圍航母模型,地面也有不對發射大砲,還有一架直升機發射飛彈打中模型側面,武裝部隊也垂降登艦。革命衛隊指揮官薩拉米(Hossein Salami)表示,「今天在空軍和海軍的演習都是攻擊性的。」

▲▼伊朗軍演炸毀美國航母模型。(圖/達志影像/美聯社)



由於砲火十分猛烈,美軍已經將該區域列為警戒狀態,並譴責伊朗的恐嚇威脅,「是不負責任和不計後果的行為。」美國海軍第五艦隊發言人瑞芭里奇(Rebecca Rebarich)表示,「美國海軍與我們的夥伴在進行防禦性演習,以促進海上安全與航行自由,而伊朗卻選擇進行攻擊性演習,試圖恐嚇與脅迫。」

荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)位處阿曼和伊朗之間,儘管海峽最窄處僅21英里(約34公里)寬,但卻肩負全球五分之一原油的運輸要道,是全球最繁忙轉運點之一,牽起波灣地區的石油商與亞洲、歐洲、北美地區的市場。

Iran's paramilitary Revolutionary Guard fired a missile from a helicopter targeting a replica aircraft carrier in the strategic Strait of Hormuz, state television reports, an exercise aimed at threatening the US amid tensions between Tehran and Washington. https://t.co/cHOVyU20EE pic.twitter.com/f8k67ymBM1