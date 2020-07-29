【廣編】2020臺灣服務業大評鑑揭曉　北富銀蟬聯銀行金牌獎殊榮

【廣編特輯】

圖、文／富邦提供

由工商時報主辦的「2020臺灣服務業大評鑑」28日正式揭曉，銀行業由台北富邦銀行繼續蟬聯金牌獎寶座。北富銀近年積極推動「361度全方位溫暖服務」，以細膩的服務品質結合深厚的金融專業，創造富含溫度的獨特服務體驗，另因應今年疫情，率先於全台各分行啟動多項防疫部署，同時推出獨創的「白衣人」及「品保官」機制，提升分行服務品質及防詐措施成效，各項創新措施備受各界好評，連續兩年贏得「臺灣服務業大評鑑」殊榮，也彰顯出北富銀對服務的堅持和用心。

北富銀透過服務心法「熱、心、解」的實踐，引導全行員工由內而外發揮服務熱忱，細心觀察客戶需求並結合金融專業解決問題，體現出服務的差異化和獨特性；同時延續361度服務精神，透過全面培訓及作業流程的優化徹底落實公平待客原則，建立重視金融消費者權益保護之企業文化，2019年針對公平待客原則所執行的培訓總時數高達21,849小時，展現北富銀成為公平待客標竿銀行的決心。

北富銀表示，獲獎不僅是對服務品質的肯定，更代表客戶的信賴和託付，未來會持續從客戶的角度出發，確保在線上線下的服務設計中都包含「361度多1度心的溫度」，全方位滿足客戶需求，為社會注入更多正向與改變的力量，推動「金融即生活、生活即金融」願景的實踐。