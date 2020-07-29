剖番薯貫穿南北！網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路：比環島還累

▲台灣切西瓜路線。（圖／翻攝自Google map）

記者施怡妏／綜合報導

台灣雖然不大，但各地的風格文化卻有相當大的差異，因此有許多熱血民眾進行「環島」挑戰，日前一名網友提出「台灣切西瓜路線」，有別於以往的環島路線，切西瓜直接貫穿台灣南北，幾乎有一半的路段都是山路。網友們看完後驚呼，「開這種山路比環島一圈還累」。

原PO在「mobile01」中發文，看到朋友分享「台灣切西瓜」的路線，行經的路線從最北的富貴角開始，一路往南下，沿途經過巴陵大橋、宜蘭泰雅路、南投武嶺、嘉義阿里山、屏東沿山公路，終點站是屏東鵝鑾鼻燈塔。台灣中央有著中央山脈，此路線有一半都是蜿蜒的山路，原PO看完後震驚，「這路線看起來很硬啊，有無神人要挑戰？」

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▲野柳的女王頭是北海岸知名景點之一。（圖／北觀處提供）

貼文一出後，許多網友紛紛認為，「騎機車不知道有沒有辦法成功」、「三峽到武陵那一段我有開過，路一直彎感覺超累，很難想像如果是從富貴角一路開到鵝鑾鼻會有多累」、「是用無人機輪流開嗎」、「沿路不知有沒有加油站，會不會開到一半沒油呀」、「哇！繼24耐環島後，會不會很快就有人揪24耐切西瓜」。也有許多網友看完路線後，認為自己辦不到，「抱歉我放棄，這樣從頭到尾也太辛苦了吧」、「開車這樣跑我實在不行，太累了」、「不要，看地圖後覺得有點腿軟」、「光用想的就覺得超累」。

▲許多人會選擇騎車環島，邊騎邊欣賞沿途美麗風景。（圖／花蓮市公所提供）

但也有不少人成功挑戰過切西瓜，「我之前群組的人挑戰過喔，大約22小時」、「之前挑戰過幾次，都是難忘的回憶，有時間絕對值得一遊」、「年輕的時候跟老婆曾經騎CB900走類似的路線，沿途景點都有去玩，到墾丁後又繞南迴從花東回台北，共計三天」、「五年前就有神人騎單速車71h挑戰完成了」、「小弟我用37小時，騎機車來回切過了」。

台灣南北長約377公里，東西寬約142公里，環島海岸線全長約1,200公里，總面積共達36,193平方公里。對於熱血的台灣人來說，環島是人生中一定要做的事情之一，最常見的交通工具不外乎是單車以及機車，因此還衍伸出「24耐環島」的活動。