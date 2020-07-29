問題學生變酒店傳奇！送感訓「竹聯幫主變同學」　拉攏松聯「夏董」坐穩江山

記者蔡儀潔／綜合報導

高級酒店業龍頭人物「夏董」夏承榮驚傳病逝，回顧他的一生可謂是相當傳奇，作為外省第二代的他，從一個「感化教育高中生」，到打下便服酒店一片江山，就連竹聯幫和松聯幫都為他掛名連保，如今他的離世為為當年的時代，劃上了句號。

據《自由時報》報導，夏承榮高中時代因過於活躍，被送入當時的彰化敬德中學接受教化感訓，當時竹聯幫、松聯幫、四海幫許多幫眾，如「么么」黃少岑都曾待過此處，這也意外讓他們打下未來熟稔的基礎。

▲竹聯幫幫主黃少岑。（圖／記者邱中岳攝）

夏承榮結婚後，原在北市新生南路與信義路周邊，經營一家小型複合式酒店，由於妻子的親友中有人是情治系統背景，因此少受各方干擾，生意經營得風生水起，慢慢動了轉進大型便服店的念頭。

夏承榮相中敦化南路一棟高級住宅大樓，住戶均是名人巨亨，順利做起知名的「林肯」酒店，不過因陳水扁擔任台北市長時大力掃黃，因此遭斷水斷電停業，無奈收場。被迫退出酒店業的他，一度轉往美國過著半退隱的生活，但因炒股失利，只好帶著家帶眷返台再創業。

▲ 夏承榮與兒子。（圖／東森新聞）

夏承榮隨後接手大型鋼琴酒吧「藍帶」，並改名為「星辰」，親自經營1年後生意火旺，但因無法申請合法牌照，決定忍痛釋出。就在此時，統領大樓7樓空出，他看重機會立刻承租下來，將全部人馬移至新址，改名為「麗園」。

昔日老友們也紛紛加入投資「麗園」，如竹聯幫主「么哥」就是股東之一，善於飲酒和喜歡歡樂場合的他，幾乎等於是「駐守」現場，前往消費的道上兄弟看在他的面子上也不會鬧事。

另外，統領百貨周邊是松聯幫地盤，夏承榮也收攏松聯創幫某大老的妻子，在酒店內擔任「業務董事」，負責攬客抽佣，也無被倒帳賴帳的風險。在兩大幫派等同「掛名連保」下，「麗園」經營至今，長達近20年，甚少發生重大治安事件，也是政商名人最愛去飲宴的首選場合。

然而夏承榮卻驚傳病逝，享壽72歲，所留下的東區統領娛樂產業何去何從引發關注，不過二兒子夏天浩早從夏董４年前離癌後，就已經考量事業接棒。如今夏董過世，統領大樓內的麗園、OMNI後續引起關注，其中麗園收益驚人，已經引起黑白兩道覬覦。