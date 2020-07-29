夏董「麗園」便服店專攬政商名流　1晚2萬起跳！入口隱密設會員制

▲麗園是北市酒店龍頭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

夏承榮留下的「麗園」酒店位在台北東區精華地帶，也被外界認為「素質最高」，可與他匹敵的有信義區「101巴賽隆納」酒店，以及北市松山區的「龍亨」酒店。

這三間酒店屬於北市便服店龍頭，其中麗園又以其高隱密度、會員制，備受政商名流愛戴，當然收費也相當「高檔」，平均基本消費2萬元起跳。夏承榮的兩個兒子夏天浩、夏天倫則是在統領大樓同棟5樓經營高檔夜店「OMNI」。

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酒店文化最初是由舞廳發展轉變，起初只有「便服店」，後來流行起更能刺激消費的「制服店」，近10年又以介於便服、制服之間的「禮服店」為主，小姐需要穿著小洋裝等，坐檯陪客人喝酒、聊天等。

早期一名在舞廳上班的服務生，把算「節數」的文化帶進酒店市場，那時候還KTV還未盛行，小姐們身著便服，要懂時事、懂得應對，且必須有好酒量，當年又以南京東路上的「花中花」最具代表性。

▲酒店後期發展成出色情業。（圖／取自免費圖庫pixabay）



價格較親民的「制服店」約在20年前上線，逐漸取代便服店的地位，制服店的小姐須穿著由店家提供的性感服裝，服務內容演變成脫衣陪酒、跳舞，還會玩一些脫衣遊戲。最後更大膽發展成色情業，提供不同需求的服務。

當年風靡北市的「一代系列」受到檢警鎖定掃蕩，才又有現在主流的「禮服店」，小姐可穿著自己挑選的小洋裝，主要內容是陪客人喝酒、唱歌、玩遊戲等，討客人歡心。

現在以禮服店為大宗，但仍有制服店與便服店，禮服與制服店消費約僅便服店一半，而便服店主要以消費高的商務客為主，當然小姐的身材、長相是三種類型裡最優質的。