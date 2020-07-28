「老翁闖紅燈」遭男大生撞死　家屬發文指責：為什麼不閃　

▲19歲男大生撞死「闖紅燈老翁」，死者家屬指責：「為何沒閃過。」（圖／記者游宗樺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名19歲趙姓男大生23日凌晨騎車回家，行經萬華區青年路時，突然有1名老翁闖紅燈過馬路，讓他閃避不及當場撞飛對方，造成老翁重傷送醫不治。事後，死者家屬在臉書「爆料公社」悲痛說，雖然她的外公闖紅燈確實不對，但「為什麼第一輛肇事女友能閃過，第二台（趙男）卻硬生生撞了上去。」

事件發生在23日凌晨時許，趙男與女友分騎機車準備返家，不料行經萬華青年路、西藏路口時，碰上91歲夏姓老翁闖紅燈過馬路，騎在前方的女友見狀驚險閃避差點摔車，後方的趙男則來不及閃避當場撞上，造成對方頭部重創，緊急送醫後仍宣告不治。

▲騎在後方的趙男閃避不及撞上，造成老翁頭部重創送醫不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

死者家屬事後在臉書「爆料公社」表示，當天半夜接到醫院通知，得知外公車禍死亡後「真的非常心痛」、「唉，我外公闖了紅燈確實不對，但是無法理解，為什麼第一輛肇事女友能閃過，第二台卻硬生生撞上去」、「確實超速了，也未注意前方路況，行駛路口未減速，撞到人才按煞車，這些錯誤真的很難釋懷。」

原PO悲傷說，因為他們家中的經濟比較困難，肇事男子與母親攜奠儀、禮物上門道歉時，他們就希望對方可以出安葬費，不料對方表示是單親家庭，經濟上也很困難，「但……已經撞死人了，連安葬費都沒辦法負責出」、「還說已經有賠強制險200萬就很足夠了吧」，讓他們真的無法接受。

網友看了文章後紛紛表示，「妳外公闖紅燈衝進車道了，怎麼好意思檢討別人」、「抱歉，我比較同情19歲騎士，年紀輕輕卻要背上這條」、「誰也不願意發生事故，但是遵守交通規則，確實可以避免發生危險」、「為什麼要闖紅燈，不闖紅燈不就沒事了。」