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看完直播仍霧煞煞！動滋券「電腦亂數抽籤」未揭露結果...網轟：脫褲子放屁

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動滋券直播抽籤，並未揭露是哪些人幸運中獎，許多民眾看完直播還是霧煞煞。

▲動滋券直播抽籤，並未揭露是哪些人幸運中獎，許多民眾看完直播還是霧煞煞。

圖文／鏡週刊

體育署推出400萬份的「動滋券」，約700萬人登記搶領。體育署今（28）日舉辦抽籤活動，邀來國手用射飛鏢的方式擲出亂數，再透過電腦抽籤程式隨機跑出中獎號碼。不過這樣的抽籤結果讓許多網友看得霧煞煞，現場也未公布到底哪些人有中獎，網友們看了直播還是不知道到底自己是否中籤，掀起一陣罵聲，怒批這樣的直播抽籤有如「脫褲子放屁」。

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教育部體育署規劃20億元預算，共400萬份面額500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，希望鼓勵民眾多參與運動並帶動運動商機，自20日起開放登記抽籤資格，26日登記截止，約700萬民眾參與搶領。

體育署邀請已獲得東京奧運資格的4位國手，分別為射擊呂紹全（右起）、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎，來射飛鏢選出「16位數」的亂數種子。

▲體育署邀請已獲得東京奧運資格的4位國手，分別為射擊呂紹全（右起）、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎，來射飛鏢選出「16位數」的亂數種子。

體育署今日下午3點半，在松山文創園區多功能展演廳舉辦動滋券的抽籤活動，全程透過網路直播給全台民眾，並邀來已取得東京奧運門票的4位國手，分別是射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴與游泳王冠閎，以射飛鏢的方式，每次擲出2位數字號碼（01-20），每人輪流各投擲2次，並在律師見證下依序輸入電腦，顯示在螢幕上，最後產生「16位數」的亂數種子，並由律師按下抽籤，隨機抽出400萬個中籤者。

國手們射飛鏢，產生「16位數」的亂數種子。

▲國手們射飛鏢，產生「16位數」的亂數種子。

先前文化部的「藝FUN券」抽獎，是從身分證尾數決定是否中籤，因此民眾可以馬上知道自己是否獲得藝FUN券。然而動滋券在國手射出數字後，還多了一個電腦亂數的抽籤步驟，但並未詳細說明抽籤的規則與最終結果，因此許多網友雖然準時鎖定抽籤直播，仍無法得知自己是否中獎。直播影片的留言區湧入大批民眾抗議「看不懂」、「到底誰中獎了」、「有直播跟沒直播一樣」、「射飛鏢還要隨機抽籤，根本脫褲子放屁」、「看了直播還是要等簡訊通知，看心酸的？」、「藝FUN券完勝」。在PTT也掀起許多討論，質疑抽獎規則到底是怎麼設計，甚至懷疑有黑箱作業的空間。

雖然有律師全程見證，確保抽籤的過程完全公正公開，但由於直播中並無法得知自己是否中獎，仍因此引來大批網友不滿。體育署指出，動滋券的抽籤結果將會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，預計在明（29）日上午10點之前完成通知，同時29日10點過後，民眾也可以上動滋網查詢抽籤結果。

幸運獲得動滋券的民眾也要注意，首2日還是要依照「身分證末碼」分流來領取QR Code，7月30日（四）為雙號的民眾領取，31日（五）為單號，8月1日後則都可領取，同時自1日上午10點後即可持QR Code到有登錄的店家使用這500元的額度。

 
 


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