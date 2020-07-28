高雄男經營大麻工廠遭查獲…檢警向上查再破洗錢水房「每日爆賺人民幣、越南盾」

▲橋檢藉查獲大麻工廠後，再依情資破獲洗錢水房。（示意圖／pixday）



記者洪正達／高雄報導

橋頭地檢署日前破獲一件洗錢案，循線擴大追查後，發現另有一間水房為中國大陸及越南的賭博網站洗錢，且該水房成員疑似有種植大麻，於是聯合南北多個檢警單位組成專案小組調查，2020年3月查獲水房成員夥同高姓男子在三民區一處民宅內種植大麻後，透過高男供詞、跟監蒐證，7月21日終於破獲該水房，帶回主持人徐男、林男、股東許男及4名員工，並查扣電腦手機及100多萬不法獲利等證物。

據了解，徐、林、許等3人2019年12月開始到2020年6月間，以行銷廣告公司的名義，承租三民區一處辦公大樓做為水房，期間再利用中國大陸的人頭帳戶，為賭博網站進行金流作業，除了接受賭客儲值外，也將賭資匯給賭客，水房再從每5萬人民幣中，收取2.5元作為手續費。今年6月份到7月間，徐男又另覓三民區一處民宅做為另處水房據點，並招募客服及金流處理人員，以大量越南人頭帳戶為另家賭博網站洗錢，專案人員估計，單單在2個月內，經手的金額折合台幣就超過1.9億，一天最少有23萬元到173萬元不等的手續費進帳。

橋檢指出，查獲水房帶回的徐、林、許訊後除依賭博、洗錢等罪嫌起訴外，許男又出資與高男經營大麻工廠罪加一等，依毒品罪起訴，其中徐、許2人因有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准，4名水房員工則在訊後諭知請回。