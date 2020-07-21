買氣大降溫！外幣保單前5月保費衰退2成　人民幣保單大減逾7成最多

▲根據統計，今年前5月外幣保單新契約保費收入為1,950.91億元，較上年同期衰退21%。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新台幣強強滾，外銀看淡美元估下半年走弱，連帶影響外幣保單賣相。金管會公布2020年前5月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為1,950.91億元，較上年同期衰退21%，其中人民幣持續退燒，年減逾7成，成為衰退幅度最大的外幣保單。

根據金管會保險局統計，今年前5月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣1,950.91億元，較去年同期衰退21%，其中投資型保險折合約新台幣511.19億元、占比26%，傳統型保險折合約新台幣1,439.72億元、占比74%。

觀察今年1至5月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為國泰人壽、法國巴黎人壽和安聯人壽；傳統型則是南山人壽、新光人壽和國泰人壽。

另從幣別來看，截至今年5月底，美元新契約保單保費收入61.75億美元，年減10%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為14.92億美元，較去年同期減少6%；至於傳統型則來到46.83億美元，則較去年同期衰退11%。

至於人民幣保單部分，新契約保單保費收入今年前5月是6.11億人民幣，較去年同期大幅衰退77%，其中投資型新契約保費收入4.93億人民幣，年減81%；傳統型則為1.18億人民幣，較去年同期衰退24%，主要是人民幣匯率表現較為弱勢，加上全球經濟前景未明，使得投資人觀望氣氛濃厚。

另在澳幣保單方面，今年前5月澳幣保單新契約保費收入為2.66億澳元，年減45%，其中投資型新契約保費收入1.14億澳元，較去年同期減少29%；至於傳統型則來到1.52億澳元，較去年同期衰退53%。

金管會保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。