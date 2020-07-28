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一次霸氣吃4種肉！必勝客推「肉肉多比薩島」選擇障礙症快來

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▲▼必勝客新推「肉肉多比薩島」，一次霸氣吃4種肉。（圖／業者提供）

▲必勝客新推「肉肉多比薩島」，一次霸氣吃4種肉。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

「選擇困難症」的肉控族有福啦！必勝客今年夏天推出全新4合一肉肉口味比薩「集合啦肉肉多比薩島」，讓消費者可一次爽吃4種肉，包括德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞，28日起限時限量開賣。

▲▼必勝客新推「肉肉多比薩島」，一次霸氣吃4種肉。（圖／業者提供）

▲必勝客結合夏日、比薩、島嶼概念，推出「集合啦肉肉多比薩島」，4種肉可以一次爽吃。（圖／業者提供）

看準日系遊戲動物森友會熱門，許多「島民」趁暑假相互參觀拜訪，「必勝客HOT和風系列」也結合夏日、比薩、島嶼概念，推出「集合啦肉肉多比薩島」。繼先前引發大量開箱熱潮的「京都宇治金時比薩」、「一口入魂拉麵比薩」後，此次為了滿足廣大「嗜肉族」消費者，首次打造超值4拼美味肉肉大集合比薩，綜合超高CP值、霸氣肉類食材的2大特點，讓消費者在好友歡聚時能各自分食喜愛的口味，自己獨享也能一次爽吃4種不同比薩。

▲▼必勝客新推「肉肉多比薩島」，一次霸氣吃4種肉。（圖／業者提供）

▲▼4款口味包括：德國豬腳、秘製烤鴨、熔岩牛柳、酥脆黃金雞。（圖／業者提供）

▲▼必勝客新推「肉肉多比薩島」，一次霸氣吃4種肉。（圖／業者提供）

4款口味各具異國情調，「德國豬腳」以軟嫩豬腳切片佐德國酸菜；「秘製烤鴨」鋪滿肥美多汁的蒜香鴨胸肉片，烘烤出令人著迷的清爽美味；「熔岩牛柳」是鮮嫩紐西蘭牛肉淋上黑胡椒醬；「黃金脆雞」則是外皮金黃，內層鮮嫩的香酥雞塊，4種口味一次滿足，搭配經典的鬆厚餅皮，像是帶消費者環遊驚喜連連的比薩島。

「集合啦肉肉多比薩島」在7/28起於全台必勝客門市限時限量開賣，單點大比薩1個只要399 元；另外也同步推出「美味集合啦」套餐，包含一個「集合啦肉肉多比薩島」比薩及一個外帶大比薩，或外送小比薩，加上經典副食厚燒醬烤4排與可樂，吃好吃滿只要888元。

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