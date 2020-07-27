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1天接客15次！被騙到英國賣淫　她下機當晚「手拿保險套」呆站街角拉客

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▲▼24歲伊恩（Ioan Dumitru）與19歲依里西奇（Ilcic Dumitru）。（圖／英國警方提供）

▲24歲伊恩（Ioan Dumitru）與19歲依里西奇（Ilcic Dumitru）。（圖／英國警方提供）

記者王佩翊／綜合報導

英國一對來自羅馬尼亞的兄弟以提供正當工作機會的名義，將一名同為羅馬尼亞籍的女性騙到英國倫敦賣淫。據了解，兩兄弟逼迫該女子每天至少接客10到15次，只要受害女性稍有不從，便對她拳打腳踢。這名年輕女性一度懷上嫖客的孩子，而兩兄弟為了讓她接客，竟還試圖強迫墮胎，所幸最後受害人仍誕下一名健康的男嬰。

根據《每日郵報》報導，現年24歲伊恩（Ioan Dumitru）與19歲依里西奇（Ilcic Dumitru）2019年4月欺騙一名20歲同樣來自羅馬尼亞的女性到英國。兩人先是聲稱，會介紹一份倫敦工廠的工作，等到受害女性抵達機場後，兩人隨即將她帶到位在倫敦東南部普拉姆斯特德（Plumstead）的一間房子，並沒收她的護照與其他證件。據悉，當時屋內還有另外兩名受害女性。

受害者抵達英國的當晚，就被兩兄弟逼迫穿上性感的衣物，並將她載到倫敦北部「工作」，隨後，兩人便交給她一袋濕紙巾與保險套，要她當場在街上拉客。嫌犯伊恩第一天就恐嚇她，要是沒有接到客人，「就要砸碎她的頭」。當晚，她被迫接了第一個客人。

受害女性表示，在她被控制與威脅的那段時間內，每天必須接客10到15次，有時候一天的營業額甚至高達1000英鎊（約新台幣3萬7600元），但所有收入馬上就會被兩兄弟拿走。此外，她平時不被允許單獨出門，必須在監控下才能出去。

警方日前破獲了該起性剝削案件，並逮捕伊恩與依里西奇兄弟檔，兩人皆被指控強迫賣淫與人身傷害。另一方面，弟弟依里西奇被捕時，警方在他的手機上，發現供應毒品的證據。伊恩因性交易與密謀奴役他人遭判16年有期徒刑，依里西奇則被判處15年3個月有期徒刑。

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