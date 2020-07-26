　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲死者夏男疑為現役軍人。（圖／資料照）

▲軍中流行講「你各位」，但這3字不符合邏輯。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

不少當過兵的人會發現長官很愛用「你各位」來開頭，但明明不符合日常用語，邏輯也怪怪的，很多人都納悶這3字到底從何而來？一名網友表示，其實你各位是從英文翻譯過來，「早期黃埔軍校長有到美國西點軍校受訓」，所以用詞受到國外文法影響。此說法曝光後馬上被其他人打臉，「不要唬爛啦！」

原PO在PTT表示，當兵聽班長訓話時，突然閃過一個念頭，「你各位」這到底是什麼不合邏輯的翻譯？前面的「你」字十分多餘，但軍中卻非常流行此說法甚至習以為常，後來他才想到，「原來，你各位是英文的You guys翻譯過來的」，因為早期黃埔軍校長曾到美國受訓，受到英文用詞的影響，才把「你各位」這句口頭禪帶回國，並成為軍中廣為流傳的用語。

請繼續往下閱讀...

▲▼「你各位」的由來。（圖／翻攝自PTT）

▲網友猜測「你各位」的由來。（圖／翻攝自PTT）

原PO這段解讀看似合理，但其實完全不符合歷史，純屬個人猜想。網友紛紛回應，「那應該翻譯成你們各位」、「這是黃埔校長被黑的最慘的一次」、「覺得只是單純講『各位』語氣偏禮貌，前面加個『你』語氣能更強勢一點而已。」但也有人差點被說服，「喔喔喔喔喔好像是耶」、「好像有道理，你各位趕快記起來」、「我信了」。

先前也有網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，至今退伍5年多，他還是保有一些當兵時培養的習慣，像是每天一到凌晨5點多就會醒來。很多人在底下留言討論，不知不覺把軍中用語融入日常生活，「看電影時，會說我要『么拐動動』（17：00）那場電影，然後售票員根本聽不懂我說什麼」、「我退伍12年還是戒不掉莒光園地」、「吃飯習慣十分鐘內嗑完」。

ET快訊
吳宗憲看中千萬名車！「Sandy直接買下」連3年收大禮吐心聲
賭王兒偷吃女大生「認了離婚」！親揭消息藏數月原因
快訊／永和國光路水淹小腿！雙北大雨狂炸..5區二級淹水警戒
台中廚師手持雙刀砍人恐怖影片曝！男被追砍「手臂爆血見骨」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

板橋漢生東路淹水！土黃色雨水淹蓋馬路　雙北14區雷雨狂襲像颱風

軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

快訊／永和國光路水淹小腿！雙北豪雨狂炸　信義、大安等4區二級淹水警戒

幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔同演格列佛遊記　拉起黃布條「禁止進入」

三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

中油三接年底前要放39個「巨型沉箱」！環團怒總統府協調失敗下最後通牒

直擊台北上空「驚人雨瀑」狂灌！更猛大雷雨彈炸雙北14區　狂風暴雨像颱風

東南部焚風台東高溫衝上40°C　鄭明典喊：今年太特別了！

「四季奇幻之旅」親子舞台劇扎根環境教育　巡迴8縣市免費索票

台南捐贈防疫物資到美國　黃偉哲：真心關懷是城市外交友誼的根本

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

板橋漢生東路淹水！土黃色雨水淹蓋馬路　雙北14區雷雨狂襲像颱風

軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

快訊／永和國光路水淹小腿！雙北豪雨狂炸　信義、大安等4區二級淹水警戒

幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔同演格列佛遊記　拉起黃布條「禁止進入」

三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

中油三接年底前要放39個「巨型沉箱」！環團怒總統府協調失敗下最後通牒

直擊台北上空「驚人雨瀑」狂灌！更猛大雷雨彈炸雙北14區　狂風暴雨像颱風

東南部焚風台東高溫衝上40°C　鄭明典喊：今年太特別了！

「四季奇幻之旅」親子舞台劇扎根環境教育　巡迴8縣市免費索票

台南捐贈防疫物資到美國　黃偉哲：真心關懷是城市外交友誼的根本

孫生媽媽現況曝光！　貼心舉動被嫌棄心碎「應該沒人敢雇用」：我不會怪她

16歲開始打工！人生第一棟房子遭法拍後　她練出一身看房術

時力議員爆5年前中山面試！聽完李雅靜指導教授「神開釋」：衝動想直接走人

夏季炎熱口罩戴不住！醫曝仍有萬人居家檢疫…3情況一定要戴上

80歲再退休！日本家電量販店延長僱用年限　讓員工「活到老做到老」

誰離開誰沒有對錯！分開後，我活成了自己喜歡的樣子

中職／充滿熱情激勵隊友　張進德：不喜歡悶悶的

大S「上空」萌照曝光！　神正表妹身份出爐是「金曲歌后」

鏡子照出「餓鬼基」！黑眼圈斜眼狂瞪　媽汗：吃2碗不夠嗎

長江「第3號洪水」形成　每秒6萬立方公尺「衝進」三峽大壩

他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學 致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

生活熱門新聞

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

男對發票只中200！　下秒竟變700

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

雙北升級豪雨特報！4區二級淹水警戒

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

兒子吃火龍果「全身紅」　奶爸抓公仔演戲

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

月薪58K「存款破80萬」想買車！內行曝價位

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

「婚禮被放鴿子」友失蹤　他打聽狀況：斷交嗎

全台高溫！海巡署：這5樣千萬別放車上

更多熱門

相關新聞

退伍習慣？他曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

退伍習慣？他曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

一名網友發文說，他當兵4年、退伍5年多，到現在還是保持著不管多晚睡，一到凌晨5時多就會醒來的習慣，詢問其他退伍弟兄有沒有什麼當兵留下的習慣呢？有人分享去買電影票時，說出軍中的用語，結果售票員根本聽不懂；還有人說，「洗澡都用肥皂，而且不會掉。」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

台灣適合募兵制？過來人曝關鍵：沒用！

台灣適合募兵制？過來人曝關鍵：沒用！

修圖「偽造入營令」騙過檢察官！被區公所拆穿

修圖「偽造入營令」騙過檢察官！被區公所拆穿

民宿客人退房「留下一塊豆腐干」！

民宿客人退房「留下一塊豆腐干」！

關鍵字：

你各位當兵軍中用語

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面