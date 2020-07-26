軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

▲軍中流行講「你各位」，但這3字不符合邏輯。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

不少當過兵的人會發現長官很愛用「你各位」來開頭，但明明不符合日常用語，邏輯也怪怪的，很多人都納悶這3字到底從何而來？一名網友表示，其實你各位是從英文翻譯過來，「早期黃埔軍校長有到美國西點軍校受訓」，所以用詞受到國外文法影響。此說法曝光後馬上被其他人打臉，「不要唬爛啦！」

原PO在PTT表示，當兵聽班長訓話時，突然閃過一個念頭，「你各位」這到底是什麼不合邏輯的翻譯？前面的「你」字十分多餘，但軍中卻非常流行此說法甚至習以為常，後來他才想到，「原來，你各位是英文的You guys翻譯過來的」，因為早期黃埔軍校長曾到美國受訓，受到英文用詞的影響，才把「你各位」這句口頭禪帶回國，並成為軍中廣為流傳的用語。

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▲網友猜測「你各位」的由來。（圖／翻攝自PTT）



原PO這段解讀看似合理，但其實完全不符合歷史，純屬個人猜想。網友紛紛回應，「那應該翻譯成你們各位」、「這是黃埔校長被黑的最慘的一次」、「覺得只是單純講『各位』語氣偏禮貌，前面加個『你』語氣能更強勢一點而已。」但也有人差點被說服，「喔喔喔喔喔好像是耶」、「好像有道理，你各位趕快記起來」、「我信了」。

先前也有網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，至今退伍5年多，他還是保有一些當兵時培養的習慣，像是每天一到凌晨5點多就會醒來。很多人在底下留言討論，不知不覺把軍中用語融入日常生活，「看電影時，會說我要『么拐動動』（17：00）那場電影，然後售票員根本聽不懂我說什麼」、「我退伍12年還是戒不掉莒光園地」、「吃飯習慣十分鐘內嗑完」。