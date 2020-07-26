金正恩下令封城！染疫脫北者逃回北韓　南韓終於認了：鎖定「24歲金某」

▲北韓領導人金正恩下令封鎖開城市。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓官媒《朝中社》26日報導，有一名疑似感染新冠肺炎的脫北者非法越過軍事分界線，並於19日抵達開城市，領導人金正恩得知消息後，隨即將國家緊急防疫級別上調至最高級，同時下令封鎖開城。北韓當局繃緊神經，徹底調查可能接觸人士，並對相關人員實施隔離與檢測。對此，南韓軍方26日在北韓報導相關消息的8小時後才表示，的確有一名脫北者投奔北韓，證實該傳聞。

根據《韓聯社》報導，聯合參謀本部稍早針對此事表示，目前軍方已經根據北韓官方報導，鎖定特地人士，並與相關機構進行緊密互助，確認詳細情形。據了解，南韓軍方根據北韓報導的資訊，鎖定了一名2017年脫北，投靠南韓後住在金浦的24歲金某，且金某目前失聯中。

▲北韓已將防疫級別調升至最高級。（圖／路透）



事實上，截至26日上午為止，南韓軍方針對此消息僅表示，「有待確認。」直到下午才證實相關消息。外界質疑，南韓軍方是在北韓報導該事件之後，才開始調查是否有脫北者投靠北韓，以至於最終耗費整整8小時才公布官方說法。

據了解，這名感染新冠肺炎的金姓脫北者3年前離開北韓投誠南韓，沒想到本月卻突然越過軍事分界線，逃回北韓，並於19日抵達開城市。北韓領導人金正恩24日接獲該消息後，隨即下令封鎖開城，並在25日召開緊急會議，將國家緊急防疫級別上調到最高級。

北韓當局已經對金某進行嚴密的隔離措施，並調查過去5天曾經在開城與金某接觸的人員，鎖定相關接觸者，實施檢測與隔離措施。

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