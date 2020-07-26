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快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，26日5時33分發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台中市霧峰區，地震深度25.6公里，彰化縣最大震度4級、南投縣、雲林縣3級、台中市2級、苗栗縣、新竹縣、嘉義縣、花蓮縣1級。

許多網友驚呼被搖醒，「我以為是爆炸，只震一下而已」、「真的很大，直接晃動過來，還有聲音」、「在彰化員林覺得超大～可怕」、「震一個醒來，躺在床上不敢動」、「台中真的有感～抖了一下」、「嚇死寶寶，這次像是用扯的。」

請繼續往下閱讀...

【 第041號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年07月26日05時33分59秒
震央位置：北緯24.02°　東經120.75°
震源深度：25.6公里
芮氏規模：4.1
相對位置：臺中市政府南偏東方 14.8 公里 (位於臺中市霧峰區)

各地震度級：

● 彰化縣地區最大震度4級
4級：員林、彰化市
2級：大城

● 南投縣地區最大震度3級
3級：名間
2級：南投市、國姓、竹山、信義鄉、奧萬大
1級：魚池、埔里、日月潭、合歡山

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市、土庫
2級：古坑、四湖、水林
1級：草嶺、麥寮

● 臺中市地區最大震度2級
2級：霧峰、臺中市
1級：梧棲、烏石坑

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：三義、苗栗市、竹南

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：民雄、番路、義竹

● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉、五峰

● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：西寶、花蓮市

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