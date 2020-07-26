大公開！旅行社推深入華航園區限量行程　能參觀模擬客艙、體驗空服員養成

▲旅行社推出深入華航園區體驗行程。（圖／翻攝自華旅網際旅行社官網）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎影響，民眾不能出國，航空業也大受影響。有旅行社趁勢出擊，推出「大公開！深入華航園區限量體驗」一泊三食夏樂營活動，帶領旅客一窺華航航務、空服訓練設施，了解機師與空服員工作背後的專業養成過程。

華旅旅遊獨家推出「大公開！深入華航園區限量體驗」一泊三食夏樂營活動，為「華航園區參訪」與「五星主廚帶路」雙重體驗的主題式旅遊，晚間入住台北諾富特華航桃園機場飯店享受星級服務，每名售價新台幣4,500元起。

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▲旅客能一窺華航博物館與航務、空服訓練設施，了解機師及空服員養成。（圖／翻攝自華旅網際旅行社官網）

兩天一夜的限量版主題式旅遊共有7月24日至25日、7月31日至8月1日、8月14日至15日、8月28日至29日四梯次，每梯次報名人數30人。

第一天行程將參訪華航園區，一窺華航博物館與航務、空服訓練設施，了解機師與空服員工作背後的專業養成過程。晚間入住諾富特飯店體驗輕旅行的放鬆感，除了享用飯店美食之外，也可以搭乘機場捷運前往附近的購物中心，好好犒賞自己。

▲深入華航園區體驗行程，晚間入住諾富特飯店體驗輕旅行的放鬆感。（圖／翻攝自華旅網際旅行社官網）

第二天隨著諾富特飯店五星主廚至竹圍漁港採買新鮮食材，回到飯店美食教室，透過主廚的分享並教授料理方法，一起與親友共享DIY手作樂趣，留下這一刻難忘的美食時光。

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