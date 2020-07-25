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快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到醫院探視

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記者陳俊宏／綜合報導

25歲洪姓女子乳癌末期，已沒有太多時間，近期在親友協助下穿上禮服，拍攝最後的生活點滴。不過，她內心仍有一個願望，就是希望再見母親一面，因此在家屬幫助下PO文協尋，引發桃園網友關注。根據最新消息，已找到洪女生母了，媽媽今天（25日）將前往醫院探望女兒。

一名網友在臉書社團轉貼影片，從中可見洪女身著藍色禮服、不時戴著氧氣罩，神情相當虛弱，但在男友及家屬的悉心照料下，仍吃力望向鏡頭。眾人見狀，不捨的表情全寫在臉上，只能依序完成合照，最後由男友在她額頭上留下一個吻。

▲▼癌末女兒「穿上藍色禮服」　父痛曝最後心願：想見媽媽最後一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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▲▼男友輕輕親吻額頭，並替洪女戴上戒指。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼癌末女兒「穿上藍色禮服」　父痛曝最後心願：想見媽媽最後一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

洪爸爸受訪時表示，女兒現年25歲，目前乳癌第四期，住進林口長庚醫院，多年來都想找離家出走的媽媽，但音訊全無。他說，妻子是隨政府撤退來台的外省家庭，生活不寬裕，兩人婚後妻子離家出走，女兒最後一次見到媽媽是2、3歲的時候。

洪爸爸說，女兒一直想為男朋友生一個孩子，但不幸罹癌，導致腹中6個月大孩子夭折；女兒上周併發敗血症，現在情況雖稍微穩定，但所剩時間不多，所以希望完成最後的願望，再次見到母親。

洪爸爸指出，他們過去曾在臉書PO照片求助，但無人聞問，不料這次意外引發關注，讓他們再度燃起希望，盼廣大網友能幫幫忙，讓母女倆再次團聚，圓了女兒最後的心願。根據《東森新聞》消息，媽媽已和洪爸爸聯絡，今會前往醫院探望女兒。

►癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽媽最後一面

▼洪爸爸提供早年合照，盼能找到前妻（右），如今真的找到人了。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽媽最後一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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