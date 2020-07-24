9天新增6例菲國境外移入！7/26起自菲入境「全面採檢」

記者洪巧藍／台北報導

國內從上週四至今短短九天已經有6例來自菲律賓的新冠肺炎境外移入病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日宣布，7月26日起，自菲律賓入境台灣所有旅客，皆須配合機場採檢及檢疫。

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心表示，菲律賓新冠肺炎疫情仍呈上升趨勢，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且我國自今(2020)年7月以來確診之11例境外移入個案中，6例自菲律賓移入，另有4例自菲律賓經我國轉機至香港後確診之個案，顯示該國疫情風險高。

為確保我國防疫安全與人民健康，7月26日起，自菲律賓飛抵台灣之所有旅客，一律須配合相關檢疫措施，說明如下：

1.國人及部分外國籍人士(持居留證或居留簽證、移工、境外生等)，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

2.未持有我國居留證之外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並於入境後進行居家檢14天。

指揮中心指出，菲律賓近2週每日平均確診數約1.600例，佔西太平洋區56%，病例以大馬尼拉大都會區(National Capital Region)佔大宗，近2週每百萬人口確診數203.5例；全國累計確診數74,390例，僅次於中國大陸。