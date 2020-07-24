論文網第2名「樓鳳碩士」105頁深度老司機爆紅　身分曝光！職業超反差

▲張榮哲論文竄升到第2名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲爭議，她23日含淚宣布放棄學位，沒想到意外掀起全台名人論文抓鬼大賽。「台灣博碩士論文知識加值系統」網站前5篇熱門論文都被點爆，其中目前已經竄升到第2名得是一位非公眾人物，卻因論文題目太出眾被點爆。

有網友23日晚間10時許在PTT八卦板PO文表示，台灣博碩士論文知識加值系統網站前5篇熱門論文似乎被點爆了，點閱數一直停留在501，這樣看不出來誰才是第一名，希望工程師趕快去維修，把點閱數上限調高。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，在這場論文大戰中，除了李眉蓁、陳菊、蔡壁如以及被捲入抄襲事件的台北大學碩士雷政儒之外，還有一篇是出自台北大學碩士張榮哲的「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」。

▲張榮哲每天蒐集雞頭報班，寫出105頁關於大台北樓鳳性產業論文。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

根據《中國時報》報導，張榮哲是一位新北市警三峽派出所，今年35歲、警專23期。他透露會選擇以「樓鳳產業」為論文題目，主要是因為近年竄起值得探究，加上警察得工作能訪問到嫖客、雞頭、掮客、應召機房業者等，跟教授討論後才完成105頁論文。

張榮哲說，他蒐集4家應召站攬客訊息，比對雞頭每天PO報班花名冊，推敲出大台北樓鳳主要由2組業者掌握，他還自嘲根本就是旁人眼中的色情狂，但也謝謝妻子能夠體諒。