國內首座畜牧場完成碳權註冊　估溫室氣體每年減量2.7萬噸

▲全國首座畜牧場完成碳權註冊。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

豬糞尿不只可以當肥料，還可以發電換碳權，彰化縣芳苑鄉漢寶畜牧場飼養約4萬頭豬，是全國首座完成溫室氣體自願減量抵換專案註冊的畜牧場，預計每年可創造溫室氣體減量額度達2萬7541公噸。

環保署今（15日）召開記者會指出，漢寶畜牧場將養豬廢水以厭氧發酵處理，把處理產生的富含甲烷沼氣加以回收發電，並且在畜舍屋頂裝設太陽能板，利用源源不絕的太陽能發電。預計每年可創造溫室氣體減量額度達2萬7541公噸二氧化碳當量（CO2e），預計7年專案計入期共可取得192,787公噸CO2e減量額度（碳權）

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環保署表示，養豬糞尿廢水目前大多以固液分離、厭氧發酵及好氧曝氣三段式方法處理，其中好氧曝氣單元需耗費大量電力，厭氧發酵過程產生的沼氣富含甲烷，甲烷的全球溫暖化潛勢為二氧化碳21倍以上，對地球暖化影響更甚於二氧化碳，導致畜牧廢水處理過程排放不少溫室氣體，對於地球暖化造成嚴重影響。

▲環保署表示，漢寶畜牧場正在申請抵換專案註冊中。（圖／環保署提供）



環保署指出，漢寶畜牧場每日產生的養豬肥水約有1810公噸，其將厭氧發酵產生之沼氣收集起來減少逸散，再去除硫化物後用以發電，具雙重減碳效益，其中減少甲烷逸散每年可降低約2萬3900公噸CO2e溫室氣體排放，而回收的甲烷取代化石燃料發電，減少的溫室氣體排放量則約為每年約1930公噸CO2e；此外，漢寶畜牧場又利用廣闊的畜舍屋頂裝設太陽能板取代化石燃料生產綠電，每年減少約1800公噸CO2e。

環保署說明，漢寶畜牧場也將每年產生的約1萬公噸沼液沼渣，以管線輸送施灌於種植狼尾草的4.17公頃農地，作為所需肥料，狼尾草是畜養牛羊等草食性牲畜的主要飼料，也是補充豬隻纖維質的最佳來源。另外，對於畜牧糞尿經固液分離後的豬糞，漢寶畜牧場是以室內好氧發酵處理取代戶外露天厭氧發酵，可減少甲烷排放至大氣中，預估每年減碳3158公噸CO2e，正在申請抵換專案註冊中。

漢寶畜牧場董事長陳修雄說，為讓豬糞尿厭氧發酵產生的沼氣量高、製作堆肥符合有機認證，從豬飼料開始就不能亂添加瘦肉精等不良成分，且還要給豬隻補充適當纖維質，目前就是以沼液沼渣種植的狼尾草餵食豬隻，再來豬糞尿得每天清理，豬隻生長環境衛生才能保持良好狀況，同時也避免豬糞尿在豬舍即開始發酵，因為在豬舍產生的沼氣是無法回收的，讓豬糞尿趕快進入後續廢水處理流程，才能使回收的沼氣量達最佳化，發更多的電。

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