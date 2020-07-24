初體驗買2張！老闆變臉「你確定？」　他回家一看「威力彩」崩潰：買錯了…

▲原PO要買威力彩，結果帶了2張大樂透回家。（圖／記者鄒鎮宇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

第109000059期威力彩昨（23）日晚間開獎，許多人都有買幾張，希望成為抱走25億元的幸運兒。就有網友昨晚7點多在PTT發文，說他第一次買彩券已經很緊張了，老闆還一臉狐疑，讓他以為被看出「初體驗」，覺得自己受到調戲。事後原PO才發現，原來自己壓根買錯彩券，老闆只是好心提醒他，超糗事蹟引爆熱論。

這位網友昨晚7點22分在PTT的Gossiping板上崩潰問卦「震怒 X你X 買成大樂透了喇X」，文中敘述道，「第一次買彩券有夠緊張，跟老闆說要買兩張還講到破音」，結果因為店家一臉狐疑地跟他確認「真的要大樂透？」原PO當時就以為老闆是看出他第一次買、故意調戲。

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「結果人家完全是好心想提醒，我卻把人家當成王八蛋！」網友忍不住狂飆髒話，也直問手上2張大樂透要怎麼處理，崩潰喊「現在衝出去買威力彩還來得及嗎？」

▲原PO要買的應該是這種威力彩。（圖／記者許力方攝）

貼文一出，馬上戳中其他人笑點，「8點才收盤，還有30分」、「還不快衝」、「你跟財富自由真的無緣了」、「肖年欸～第一次齁」、「等下進門，老闆看到會問你『要加碼大樂透吼』」、「大樂透的號碼拿去威力彩對獎，中大獎再來說吧」、「正常，我以前也幹過這種低能行經」、「周二大樂透已經有人中了喔」、「大樂透保底一億，也不錯啊！」

不過，當晚威力彩開獎，25億頭獎頭獎未送出，確定達到最長紀錄47槓。下期頭獎預估上看31億元，屆時若一注獨得，將打破2015年4月23日30.4億元的紀錄，這位買成大樂透的網友依然有機會試手氣，而且有了一次烏龍經驗，一定不會再買錯。