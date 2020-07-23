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美72hrs關閉休士頓領館　中國學者：帶有羞辱性質

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▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

文／中央社台北23日電

對於美國下令中方72小時內關閉 駐休士頓總領事館一事，有中國學者表示，國家間因為戰爭或外交衝突，繞過大使館而關閉領事館是一條「潛規則」，但限72小時搬離，「帶有羞辱性質」。

美國突然的外交大動作，引起許多猜測，中國內部 也議論紛紛。官媒環球時報旗下新媒體「補壹刀」22日 引述復旦大學教授張家棟說，國家間因為戰爭、外交衝 突等，繞過大使館、關閉領事館是一條潛規則，但一般情況下不會給出72小時內這樣極短的時間限制，這麼短的時限帶有羞辱性質。

俄國2018年3月間使用神經毒劑，企圖暗殺曾為雙 面間諜的英國公民斯克里帕爾（Sergei Skripal）以及 他的女兒。當時美國驅逐48名俄外交官和12名俄駐聯合 國使團工作人員，並且關閉俄羅斯駐西雅圖總領事館。 但當時美國給俄羅斯外交人員近一個月的緩衝時間。

環球時報則訪問多名中國學者專家，以Q＆A（問與 答）的形式呈現幾個中國關注的問題。報導中，多數中 國專家認為這代表美方想要將對抗升級。 針對美國為何突然關閉領事館，中國社科院美國問 題專家呂祥認為，美國政府是想用這種突然的舉動打中 國一個措手不及，是美國政府內部的鷹派促成了美國今 次舉動。

而針對關閉領事館和「驅逐」的異同，呂祥與復旦 大學美國研究中心副主任信強都認為，突然要求他國總 領事館在很短時間內關閉是非常無禮的行徑，性質無異 於「驅逐出境」。

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透社）

不過，中國政法大學教授馬呈元認為，斷絕外交關 係的情況應該是不會出現的，因為這是最極端的情形。

環時第3個問題質疑美方觸犯國際公約。報導引述 武漢大學國際法研究所副研究員彭芩萱表示，美方未經 雙邊協商、單方面要求中方關閉駐休士頓總領館的行為 ，不符合美國憲法第6條第2款及「維也納領事關係公約 」。

至於關閉駐休士頓總領事館會對中國外交工作造成 哪些實際影響，呂祥指出，72小時關閉領事館的難度特 別大，休士頓是德州最大的城市，關閉領事館對於當地 的華人華僑來說影響會很大，也會影響中美在這一地區 的經貿人員往來等活動。

第4個問題是，美方此舉將對中美關係造成怎樣的 後果。信強表示，「美國的舉動是中美關係史上前所未 有的，表明雙邊對抗已嚴重升級」。呂祥則說，在沒有 任何徵兆的前提下要求一個國家的使館限時關閉，「這 在外交史上和中美關係史上是史無前例的」，也會給中 美關係帶來建交以來最大的考驗。

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家 金燦榮更稱，此事的性質就是政治對抗升級，是非常嚴 重的事件，「美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中 國搞『新冷戰』，甚至不惜發動一場戰爭」，要打掉中 國氣勢，延緩中國發展。

在談到中方接下來的反制措施時，馬呈元認為，中 方最有可能採取的行動就是相應減少一個美國駐華的總 領事館。 信強更指名稱，中國也不排除會關閉美國駐香港總 領事館，這將有利於香港的穩定，因為去年香港的「暴力事件」中，美領館的工作人員扮演了一些角色。

環時官方推特帳號22日下午發起投票，詢問民眾「 哪家在中國的美國領事館可能被關閉」，選項有「港澳 」、「廣州」、「成都」及「其他」。 不過，在中國內部熱烈討論反制措施時，「補壹刀 」引述一名研究中美問題、不願具名的專家表示，美國 有人想讓中美脫鉤，甚至是爆發軍事衝突。

中國現在應 該做的是避免走入新冷戰，爭取美國之外其他國家的理 解，理性有利於中國爭取發展的時間。 駐休士頓總領館是中國在美國的5個總領館之一， 另外4個分設於紐約、洛杉磯、舊金山和芝加哥。駐休 士頓總領館為中國在美國南部地區的官方代表機構，也 是中國在美最早設立的兩間總領館之一，另一間為駐舊 金山總領館。（編輯：翟思嘉/周慧盈）

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