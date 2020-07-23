李眉蓁下午行程照跑　競選文宣這欄好尷尬…她說「會做更改」



▲李眉蓁落淚道歉表示放棄學位 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，由於李眉蓁於22日召開記者會時，對於論文內容等問題交代不清，而她23日態度大轉變，公開道歉淚灑記者會後，收拾起心情繼續跑行程，至於競選文宣上的學歷一欄是否會重新印刷，李眉蓁也說：「會，未來都會做更改。」

對於論文抄襲風波止不住，甚至嚴重衝擊到選情，李眉蓁23日出席競選總部啟用祈福典禮，出現時臉色頗為凝重，在黨籍議員的陪同下接受媒體聯訪，她也正式對外道歉，拿著聲明書，越講越難過，甚至爆哭落淚，表示對個人論文引起討論，造成社會資源浪費，為了避免此一話題持續困擾社會，鄭重宣布，放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。

但即使李眉蓁宣布要放棄學位，但中山大學也發聲明表示，已經啟動學術倫理審查相關程序。但依現行學位授予法規定取得的學位，並無「自行放棄」之規範，雖當事人聲明放棄學位，學校仍將秉持公平、公正、客觀、明快之原則，儘速完成本學術倫理案審定。

▲李眉蓁競選文宣學歷一欄還填有國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士 。（圖／記者洪靖宜攝）

李眉蓁下午收拾心情按照原定計畫，繼續跑行程，對於論文風波，她簡單表示，就照聲明一樣；至於黨主席江啟臣說，無法接受學術抄襲，李則回應：「我尊重學校決定，聲明說過因為年輕時查證不周，自己放棄學位」，至於競選文宣上的學歷一欄還填有國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士，是否會重新印刷，李眉蓁也說：「會，未來都會做更改。」

▲李眉蓁在宣布放棄學位後繼續跑行程 。（圖／記者洪正達攝）