愛滋男賣場「裸體試穿女生內褲」…爽PO：去傳播菜花　網挖出重口味內幕！

▲名為「呆萌de小受」的男網友。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友22日發佈相關截圖爆料，名為「呆萌de小受」的男網友在微博中自稱要在杭州市西湖區傳播菜花。截圖顯示，「呆萌de小受」曾在微博發文展示7月初於杭州市某熱門百貨，裸露下體試穿衣物的內容。此外，他曾在微博中發佈疑似HIV檢測結果為陽性的試紙照片和一張某醫學院檢驗報告單圖片。

爆料截圖顯示，「呆萌de小受」曾在個人微博自稱，為了方便省事，直接把酒店的蓮蓬頭拆掉，用那根水管為自己灌腸，更直接把排泄物釋放在酒店的洗澡間地板上，讓它們流入下水道中。

在「呆萌de小受」分享完自己的戰績後，收到了鋪天蓋地的罵聲。之後，他開始了不斷的瘋癲行為，先是赤裸著上身，拿著蓮蓬頭管子錄了則影片，怒氣衝衝地揚言誰再敢罵他，他就要用花灑管子敲死誰。

▲自拍照。（圖／翻攝自微博）

接著，「呆萌de小受」又拿著花灑管子出門，下秒居然用這根探索過人體奧秘的蓮蓬頭管子去摁電梯按鈕，號稱「無接觸電梯」。

更噁心的是，可能「由於某個部位的靈活性變差」，「呆萌de小受」日前居然在高鐵坐墊上漏了排泄物。此外，他還自曝，下海賣淫的經歷。

▲陸男稱要傳播性病，跑去賣場裸體試穿衣物。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，「呆萌de小受」曾於22日上午在微博自稱「上班咯，請叫我蛋殼公寓保潔師」，並曬出帶有蛋殼公寓標誌的清潔工具包、驗收單照片及保潔員的工單預覽截圖，並附上了其身著蛋殼公寓清潔工制服的自拍。

22日下午，蛋殼公寓客服工作人員回應，蛋殼公寓已第一時間進行了調查。前述工作人員稱，經調查，「呆萌de小受」曾於20日到一家與蛋殼公寓合作的保潔服務商求職培訓，但未培訓完，他便告知不做了，所以未與保潔服務商簽訂合同，也從未正式上崗。

前述工作人員表示，「呆萌de小受」在微博中發佈的圖片為培訓時所拍攝，培訓所用房間無人居住。經過核查，該人員除了培訓師外，未曾接觸公司其他人員和用戶。

前述工作人員強調，目前保潔服務商已第一時間報警，交由警方處理，並將相關情況向社區及職能部門反映報備，同時也對培訓期間的房間進行了全面深度消殺。

▲他還自曝賣淫經歷。（圖／翻攝自微博）

22日下午，杭州市公安局接警台一位工作人員透露，警方已接到群眾反映前述情況，已第一時間展開調查。

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