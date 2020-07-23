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其實在嗆你！說話「愛放冷箭」星座Top4...毒舌天蠍：戰鬥力超強

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打電話,生氣,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲這4星座習慣話中有話。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

說話是一門藝術，但就怕說的含蓄別人無法意會，講的太直白又讓人聽了往心裡去，實在叫人兩難。陸媒《第一星座網》分享，十二星座中有4星座說話就喜歡「話中有話」，千萬不要聽聽就算了，否則對方會在背後翻你一個大白眼，覺得你真的難溝通。

1.金牛座
金牛寶寶非常悶，他們以和為貴，容忍度很高，很多時候都是隨和帶過，但如果是他們很介意的事情，就會委婉的說，希望對方聽明白。金牛寶寶會講得雲淡風輕，但可能已經是相當嚴重的事情，所以千萬要認真看待。

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2.水瓶座
水瓶寶寶說話前會想很多，有時候很怕傳到別人耳裡變成完全不同的意思，所以講話很小心、謹慎，但有時太過含蓄反而聽不懂到底想說什麼。遇到水瓶寶寶時一定要想遠一點，因為他們可能顧慮太多，使得話無法講得太明白。

悲觀,負面,朋友,友情,吵架,哭,落淚（圖／達志／示意圖）

▲金牛怕傷到對方所以講話很含蓄。（圖／達志／示意圖）

3.雙子座
雙子寶寶不喜歡跟人面對面吵架，這讓他們很尷尬，所以大多時候他們會用打嘴砲，把想講的真心話藏在玩笑中。有時候如果雙子寶寶真的被搞得很不爽，就會用這種方式排解情緒，反正開心就好，對方聽不懂就算了。

4.天蠍座
天蠍寶寶暗中諷刺人的技巧可是十二星座最高的，根本是放冷箭高手。很多以為是誇獎的話，要多聽幾次才發現是暗諷，而且他們也不怕跟你撕破臉。當天蠍寶寶誇獎人時，記得不要馬上笑著接受，要多想一下，再來應對會比較安全唷！

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